Meta, Microsoft et Amazon travaillent à créer l’alternative définitive à Google Maps.

Unis pour concurrencer Google Maps

Google Maps pourrait avoir une concurrence qui lui fera face dans un secteur qu’il domine très confortablement

Google Maps est un outil sans lequel des millions de personnes dans le monde ne pourraient pas vivre, car à part Apple Maps, il n’a pratiquement pas de concurrence. Du moins, c’était le cas jusqu’à présent, car Meta, Microsoft et Amazon se sont unis pour créer Overture Maps, un service aux caractéristiques similaires, en open source, et qui aspire à devenir une forte concurrence pour l’application de cartographie toute-puissante de Google.

Overture Maps, née pour concurrencer

Plus d’un saura ce que indique qu’il s’agisse d’une application open source : une plus grande liberté pour l’utilisateur, qui pourra utiliser ce système librement. Ce service, déjà disponible en version alpha, vise à être fonctionnel à différentes échelles, que ce soit pour trouver des lieux d’intérêt, pour la visibilité des entreprises et des services, ou pour faciliter les transports ou les voyages.

Comme l’indique la société dans son récent communiqué de presse, Overture affirme que « ce lancement est une grande étape pour établir une cartographie commerciale ouverte pour un monde en constante évolution. L’ensemble de données des emplacements représente également des informations qui n’étaient pas disponibles auparavant, avec la possibilité de cartographier des grandes entreprises aux petits marchés dans n’importe quel endroit du monde »

Google Maps continue de travailler

Google Maps, tout comme la plupart des services de Google, ne se repose pas sur ses lauriers et intègre constamment de nouvelles fonctionnalités, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience plus complète. Par exemple, la possibilité de voir les prix du carburant dans les stations-service aide les conducteurs à économiser de l’argent lors du ravitaillement.

Cependant, Overture Maps n’est pas la seule concurrence existante pour Google Maps, car Apple Maps gagne également en popularité parmi ceux qui recherchent un service plus minimaliste, sans entreprises et commerces. Actuellement, il faudra voir comment Overture Maps se positionne en tant que troisième acteur dans une concurrence où les parts de marché se vendent très, très cher.

