Xiaomi lance un nouveau robot nettoyeur avec vision laser et une puissance d’aspiration démesurée.

Sous prétexte d’ouvrir le concept de domotique à un plus grand nombre de personnes et de vous permettre d’avoir une maison automatisée à un coût abordable, Xiaomi continue d’étendre sa gamme de robots aspirateurs avec un nouvel arrivant sur le marché chinois: voici le puissant MIJIA Sweeping Robot 3C Enhanced.

Comme son nom l’indique, ce robot est une version améliorée et agrandie du nettoyeur MIJIA 3C Robot Vacuum qui bénéficie de plusieurs améliorations en termes de puissance d’aspiration, de capacité du bac à poussière et de capacité du réservoir d’eau. Tout cela pour un prix en Chine digne d’un Black Friday.

MIJIA Sweeping Robot 3C Enhanced, un robot aspirateur de puissance pure

Cette version améliorée est dotée d’un ventilateur de 5000Pa, qui offre une puissance d’aspiration énorme compte tenu des dimensions de l’aspirateur, capable de capturer la poussière et les débris de tous les coins de la maison. Avec trois modes d’aspiration, le robot nettoyeur dispose d’un bac à poussière de 400 ml qui évite de devoir le vider fréquemment. Il dispose également d’une nouvelle lame anti-poussière qui évite la pollution secondaire, maintenant l’air frais et propre.

Une des améliorations les plus remarquables du MIJIA Sweeping Robot 3C Enhanced par communiqué à son prédécesseur est le système de navigation laser intelligent, qui permet au robot de créer des cartes précises, de couvrir les coins et de fonctionner sans problème dans des conditions de faible luminosité. De plus, les capteurs intégrés aident à réduire les collisions et les blocages de l’appareil lorsqu’il est en mode Patrouille, garantissant une expérience de nettoyage sans complications.

Un prix fracassant, mais le balai apparaîtra-t-il en Occident ?

Un autre point à souligner du Mijia Sweeping Robot 3C Enhanced Version est sa capacité de lavage, qui prend en charge à la fois la trajectoire en forme d’arc et le lavage en forme de « Y », nettoyant de manière plus efficace et vous faisant gagner plus de travail – c’est pour cela que ces robots ont été créés. L’aspirateur est compatible avec la commande vocale de XiaoAI, ou la télécommande de l’application MIJIA, et prend en charge l’affichage de la progression de mise en œuvre, la planification de nettoyage, les mises à jour futures OTA, etc.

Le MIJIA Sweeping Robot 3C Enhanced Version est au prix de 1099 yuans, soit environ 139 euros. Un prix vraiment attractif pour avoir votre premier robot nettoyeur et avec une technologie de vision laser entre autres. Mais pour l’instant, aucune nouvelle n’a été annoncée sur le lancement de cet appareil en Occident, ou s’il sera simplement disponible sur le marché asiatique.

