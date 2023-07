Samsung Galaxy Z Fold5 : le meilleur en termes de productivité dans le Fold le plus fin et léger de l’histoire

Toutes les informations sur le Samsung Galaxy Z Fold5, la nouvelle génération de smartphone pliable pour la productivité de Samsung est là.

Voici le tout nouveau Samsung Galaxy Z Fold5 dans toute sa splendeur.

En répondant aux attentes, bien qu’avec peu de surprises (ou presque), le géant sud-coréen Samsung a ouvert les portes de sa deuxième Galaxy Unpacked 2023 pour nous présenter la cinquième génération de ses smartphones pliables Galaxy Z, qui sont devenus une référence incontournable de l’industrie et qui offre également deux options : le versatile et à la mode Galaxy Z Flip5 ainsi que ce Galaxy Z Fold5 productif et impressionnant que nous vous présentons en détail.

Quoi qu’il en soit, commençons par les mises en garde les plus importantes concernant un téléphone extrêmement ambitieux mais pas révolutionnaire, puisque Samsung a une fois de plus choisi de miser sur la perfection d’une formule qui fonctionnait déjà bien, nous offrant ainsi un Galaxy Z Fold5 élégant, robuste, plus durable, extrêmement puissant et équipé de tout le nécessaire pour réussir dans les environnements professionnels.

C’est ainsi que le lui a présenté en personne TM Roh, président et directeur de l’Expérience Mobile chez Samsung Electronics :

Samsung révolutionne l’industrie des smartphones pliables en établissant la norme et en améliorant continuellement l’expérience. Chaque jour, de plus en plus de personnes choisissent nos smartphones pliables car ils offrent une expérience que les personnes recherchent et qu’ils ne peuvent obtenir avec aucun autre appareil. Le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5 sont les derniers appareils qui démontrent notre engagement à répondre aux besoins de nos clients grâce à une technologie innovante.

Samsung Galaxy Z Fold5, caractéristiques techniques

Samsung Galaxy Z Fold5 Caractéristiques Dimensions Plié 67,1 x 154,9 x 13,4 mm

Déplié 129,9 x 154,9 x 6,1 mm

253 grammes Écran Externe Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces, taux de rafraîchissement variable de 48 à 120 Hz, résolution de 2 316 x 904 pixels, format 23,1:9, 402 ppp

Interne Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex de 7,6 pouces, taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, résolution de 2 176 x 1 812 pixels, format 21,6:18, 374 ppp Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy RAM 12 Go LPDDR5X Stockage 256 Go, 512 Go ou 1 To Système d’exploitation One UI 5.1.1 basée sur Android 13 Connectivité Compatible 5G double SIM

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 LE

NFC

aGPS

USB de Type-C Appareils photo Arrière :

50 Mpx principal ƒ/1.8, Dual Pixel AF, OIS, taille des pixels de 1,0 μm, 85º

12 Mpx ultra grand angle ƒ/2.2, taille des pixels de 1,12 μm, 123º

10 Mpx téléobjectif ƒ/2.4, PDAF, OIS, taille des pixels de 1,0 μm, 36º, zoom optique 3x

Avant :

10 Mpx ƒ/2.2, taille des pixels de 1,22 μm, 85º

Interne (intégré sous l’écran) :

4 Mpx ƒ/1.8, taille des pixels de 2,0 μm, 80º Batterie 4 500 mAh

Charge rapide 25 W

Charge sans fil rapide 2.0

Charge inversée PowerShare Autres Lecteur d’empreintes digitales (latéral)

Protection IPX8

Armor Aluminium + Gorilla Glass Victus 2

2x nanoSIM + eSIM

Compatibilité avec le stylet S-Pen

Samsung Galaxy Z Fold5, galerie photographique

Comment affiner la formule du succès

Samsung affirme que l’objectif de cette cinquième génération des Galaxy Z était de montrer clairement son choix en faveur des smartphones pliables, et nous pouvons attester que la marque sud-coréenne a très certainement été celle qui a le plus travaillé pour faire en sorte que ces terminaux soient une réalité plus démocratisée de nos jours.

Par conséquent, il est compréhensible que Samsung ait souhaité affiner plutôt que révolutionner le Galaxy Z Fold5 afin de prouver qu’il s’agit d’un smartphone axé sur la productivité qui permet de travailler en toute mobilité sans soucis, grâce à une construction de plus en plus solide et des écrans bien plus performants et polyvalents.

Dans ce cas, il n’y a pas beaucoup de changements en termes de design et de concept, même si le Galaxy Z Flip5 évolue avec son écran externe plus grand et plus efficace. Cependant, Samsung a souhaité égaliser autant que possible les performances des deux écrans pour que le passage de l’un à l’autre soit moins traumatisant lors de l’utilisation de l’appareil.

De plus, des efforts considérables ont été déployés pour améliorer la durabilité en intégrant une couche de dispersion des chocs sur le panneau flexible et en conservant le châssis en aluminium Armor et les verres Gorilla Glass Victus 2 de Corning, qui garantissent une expérience plus solide et plus satisfaisante en main, tout en réduisant le pli central.

La plateforme Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy offre également la puissance maximale du marché des smartphones actuel pour que ce Fold5 ne recule devant aucune tâche. Il est doté de mémoires de dernière technologie et d’un système de multitâche encore plus optimisé.

En effet, dans le mode de travail Multi Window et dans la continuité des applications, ces Galaxy Fold ont toujours été des pionniers, et Samsung a travaillé pour que One UI 5.1.1 conserve toutes les qualités que nous connaissions de son système de multitâche révolutionnaire, avec maintenant une nouvelle « Barre des tâches » et la possibilité de faire glisser facilement du contenu et des informations entre les applications.

Marchant sur les traces du Galaxy S23 Ultra, ce nouveau Galaxy Z Fold5 de Samsung affûte son emballage pour lui donner une structure améliorée, une charnière réduite et plus fine, ainsi qu’une plus grande polyvalence pour que le transport soit une expérience confortable et satisfaisante.

Cette nouvelle barre des tâches offrira une utilisation plus dynamique pour « jouer » avec quatre applications simultanément, ce qui fait grimper en flèche la productivité avec ce smartphone et confirme qu’il s’agit effectivement de sa principale caractéristique. Il y aura également une nouvelle fonctionnalité de Fenêtre contextuelle masquée qui nous permettra de maintenir des applications en cours d’exécution en arrière-plan pour discuter avec des amis dans une fenêtre flottante tout en regardant du contenu en plein écran ou en complétant des documents.

Évidemment, la fonctionnalité du stylet S-Pen de Samsung est de retour, et dans sa nouvelle édition Fold, il est désormais plus fin et plus compact pour faciliter son transport dans une housse également plus fine et plus légère, avec la même épaisseur que n’importe quelle autre coque de protection.

En ce qui concerne l’aspect multimédia, peu d’améliorations par communiqué au Galaxy Z Fold4 avec un système de cinq caméras très similaire en termes de matériel, qui offrira quelques améliorations logicielles dans les modes Flex et dans le traitement des images. La lecture immersive de l’écran interne et le son stéréo Hi-Res avec Dolby Atmos sont maintenus.

Prix du Samsung Galaxy Z Fold5 et où l’acheter

Le nouveau Galaxy Z Fold5 de Samsung est déjà disponible en précommande dans certains marchés, dès aujourd’hui 26 juillet 2023 avec des livraisons prévues à partir du 11 août prochain.

Il sera disponible en trois couleurs : Bleu Glacial, Noir Fantôme et Crème, ainsi que deux tons supplémentaires exclusifs à samsung.com : Gris et Bleu. Samsung propose également aux utilisateurs une gamme complète d’accessoires comprenant différents types de coques, dont la Slim S Pen Case qui permet de transporter facilement le stylet S-Pen avec nous en permanence.

Le prix du Samsung Galaxy Z Fold5 dépendra de la configuration de stockage et de mémoire choisie :

Samsung Galaxy Z Fold5 de 12 + 256 Go : 1909 euros

: 1909 euros Samsung Galaxy Z Fold5 de 12 + 512 Go : 2029 euros

: 2029 euros Samsung Galaxy Z Flip5 de 12 Go + 1 To : 2269 euros

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :