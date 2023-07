Dépêche-toi, ça va vite : 77 applications et jeux payants pour Android qui sont gratuits ou en promotion pendant quelques heures

Bénéficiez de ces incroyables offres sur le Play Store et obtenez 77 applications et jeux payants pour Android gratuitement ou à très bas prix.

Stickman Legends: Shadow War est gratuit pour une durée limitée

Fidèles à notre rendez-vous hebdomadaire, nous vous apportons une fois de plus les meilleures offres du Google Play Store, grâce auxquelles vous avez la possibilité d’obtenir plus de 77 applications et jeux payants pour Android complètement gratuitement ou pour beaucoup moins cher que leur prix habituel.

Ainsi, cette fois-ci, nous vous proposons un total de 77 applications et jeux payants pour Android qui sont gratuits ou en promotion de plus de 50 % dans la plupart des cas. Toutefois, il faut prendre en compte que ces promotions ont une durée limitée, ce qui indique que toutes ces applications et jeux retrouveront leur prix habituel dans quelques heures.

Applications payantes gratuites pour Android

Wamo – Icon Pack | Gratuit 0,69 euros

Gratuit Nomo – Icon Pack | Gratuit 0,79 euros

Gratuit Pixel Nougat – Icon Pack | Gratuit 0,79 euros

Gratuit Sweetbo – Icon Pack | Gratuit 0,89 euros

Gratuit Boundo: comprobar API de apps | Gratuit 0,99 euros

Gratuit Minerals Guide (+ Identifier) | Gratuit 0,99 euros

Gratuit Futorum H17 Esfera de reloj | Gratuit 1,39 euros

Gratuit Awf Fit OLED: Watch face | Gratuit 1,49 euros

Gratuit CalcMem Pro | Gratuit 1,59 euros

Gratuit Equalizer – Bass Booster pro | Gratuit 1,99 euros

Gratuit Cobalt Icon Pack | Gratuit 1,99 euros

Gratuit e-Droid-Cell Hoja de cálculo | Gratuit 2,49 euros

Gratuit Control remoto LED RGB | Gratuit 2,99 euros

Gratuit iR XBOX 360 Remote | Gratuit 2,99 euros

Gratuit Graph 89 – (with TI84 support) | Gratuit 3,24 euros

Applications payantes pour Android en promotion

PDF editor & PDF converter pro | 0,19 euros 0,59

0,19 euros Awf Pixel – esfera del reloj | 0,49 euros 1,49

0,49 euros InkLine IconPack | 0,49 euros 2,19

0,49 euros Tierra 3D – Atlas del Mundo | 0,69 euros 2,99

0,69 euros SSH Server | 1,09 euros 1,79

1,09 euros X Launcher Pro | 1,09 euros 2,19

1,09 euros SuperBlack Icon Pack | 1,19 euros 1,99

1,19 euros Dominion – Dark Retro Icons | 1,19 euros 1,99

1,19 euros FV File Pro | 3,29 euros 6,49

3,29 euros SunVox | 3,29 euros 6,99

3,29 euros Hydro Coach PRO: bebe agua | 3,49 euros 6,99

3,49 euros Radar cámara speed (PRO) | 5,49 euros 54,99

5,49 euros Maestro del boceto HD | 7,49 euros 12,99

7,49 euros Boceto con lápiz HD | 7,49 euros 12,99

Jeux payants gratuits pour Android

Shadow Knight: Juego de Ninja | Gratuit 0,59 euros

Gratuit Las Aventuras del Gato Becker | Gratuit 0,59 euros

Gratuit Stickman Legends: Shadow War | Gratuit 0,79 euros

Gratuit DungeonCorp.VIP (Idle RPG) | Gratuit 0,79 euros

Gratuit D7: empaca el Dominó por 7 | Gratuit 0,89 euros

Gratuit Plasma Sky – rad space shooter | Gratuit 0,99 euros

Gratuit Revenant Knight | Gratuit 0,99 euros

Gratuit Space Survival: Sci-Fi RPG Pro | Gratuit 0,99 euros

Gratuit Merge Monster VIP – Offline Id | Gratuit 0,99 euros

Gratuit F-Sim Space Shuttle | Gratuit 0,99 euros

Gratuit X Construction | Gratuit 0,99 euros

Gratuit CARTOONITE Multiplayer Builds | Gratuit 0,99 euros

Gratuit The Weapon King VIP | Gratuit 1,09 euros

Gratuit Stunt Legend Epic Crash Racing | Gratuit 1,19 euros

Gratuit TamaDroid | Gratuit 1,19 euros

Gratuit Planet Genesis – sistema solar | Gratuit 1,49 euros

Gratuit El Hacker Solitario | Gratuit 1,64 euros

Gratuit City Destructor HD | Gratuit 1,99 euros

Gratuit Words All Around PRO | Gratuit 2,49 euros

Gratuit Back to Bed | Gratuit 2,99 euros

Gratuit Unidad 404 | Gratuit 2,99 euros

Gratuit Barco perdido | Gratuit 3,49 euros

Gratuit Merge City Premium -Home decor | Gratuit 4,99 euros

Jeux payants pour Android en promotion

BabyMagica | 0,09 euros 2,19

0,09 euros Slaughter 2: Asalto en Prisión | 0,19 euros 2,29

0,19 euros Wall of Insanity | 0,19 euros 3,50

0,19 euros Legend of the Moon | 0,29 euros 1,69

0,29 euros Slime Craft, Perfect RTS Game | 0,59 euros 1,39

0,59 euros Buff Knight: Offline Idle RPG | 0,89 euros 1,79

0,89 euros Aporkalypse – Pigs of Doom | 0,99 euros 1,99

0,99 euros Gold Rush! Anniversary | 0,99 euros 2,49

0,99 euros Timeflow: Tiempo y dinero | 0,99 euros 3,99

0,99 euros Angelo and Deemon (Full) | 0,99 euros 4,99

0,99 euros Stormhill Mystery (Full) | 0,99 euros 4,99

0,99 euros Brain App: Ult. Brain Training | 0,99 euros 10,99

0,99 euros Railways – Simulador de tren | 1,19 euros 2,39

1,19 euros 7Days: Offline Mystery Story | 1,99 euros 5,49

1,99 euros Argo’s Choice: Offline Game | 1,99 euros 7,49

1,99 euros Underworld Office | 1,99 euros 7,49

1,99 euros No Exactamente Un Héroe | 1,99 euros 7,49

1,99 euros Historia de una Empresa | 1,99 euros 7,49

1,99 euros Candy Disaster TD (Full Ver.) | 2,09 euros 4,99

2,09 euros I.F.O | 2,19 euros 3,29

2,19 euros Out of the Box | 2,99 euros 4,99

2,99 euros Danganronpa: Trigger Happy Hav | 11,99 euros 15,99

11,99 euros Danganronpa 2: Goodbye Despair | 11,99 euros 15,99

11,99 euros Danganronpa V3:Killing Harmony | 11,99 euros 15,99

11,99 euros Danganronpa S: Ultimate Summer |11,99 euros 17,99

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :