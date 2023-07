OnePlus profite de l’arrivée des nouveaux Galaxy Z pour confirmer le nom de son premier smartphone pliable

Le premier smartphone pliable de OnePlus s’appellera OnePlus Open, comme la marque l’a laissé entendre sur son profil Twitter.

Render qui confirme la conception du OnePlus Open, premier smartphone pliable de la marque chinoise

Le Samsung Galaxy Z Fold5 récemment présenté a déjà un nouveau rival, bien que les dernières rumeurs suggèrent qu’il faudra attendre fin août pour le connaître. Il s’agit du OnePlus Open, le premier téléphone pliable de l’histoire de la marque chinoise, qui vient d’être confirmé aujourd’hui par OnePlus lui-même.

Cela a été fait par le biais de son profil sur le réseau social précédemment connu sous le nom de Twitter, en en profitant pour lancer une pique à Samsung, qui a présenté sa nouvelle famille de smartphones pliables aujourd’hui même.

OnePlus Open: confirmation du nom du premier téléphone pliable de OnePlus

Profitant de la tenue de l’événement Galaxy Unpacked 2023 de Samsung, où la nouvelle génération de la série Galaxy Z Fold a été présentée, OnePlus a publié un tweet avec un jeu de mots, indiquant qu’ils « S’ouvrent tandis que d’autres se plient ».

We OPEN when others FOLD — OnePlus (@oneplus) 26 juillet 2023

Le jeu de mots fait référence à ce qui est depuis un certain temps déjà le nom définitif du premier smartphone pliable de la marque : OnePlus Open.

On s’attend à ce que l’appareil soit en concurrence directe avec le nouveau Galaxy Z Flip5, du moins en termes de spécifications. Tout semble indiquer qu’il sera l’un des portables pliables les plus avancés du marché, équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 accompagnée de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage, avec des technologies LPDDR5x et UFS 4.0.

Tout cela serait accompagné d’un écran AMOLED externe de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, ainsi que d’un écran flexible interne, avec une technologie AMOLED LTPO de 7,8 pouces et une résolution 2K.

Le principal responsable de OnePlus, Pete Lau, a également laissé entendre que le premier smartphone pliable de la marque élèverait le niveau en matière de photographie.

Updates to foldable cameras? Stay tuned for that… and more https://t.co/KRwBCRgg7U — Pete Lau (@PeteLau) 26 juillet 2023

À cet égard, il est prévu que le OnePlus Open intègre un capteur triple, avec 48 mégapixels pour le capteur principal, 48 mégapixels supplémentaires pour l’objectif ultra grand-angle et jusqu’à 64 mégapixels pour le téléobjectif. À l’avant, il y aura également une caméra de 32 mégapixels, et à l’intérieur, nous verrons un capteur de 20 mégapixels. Tout cela, avec le sceau de Hasselblad dont OnePlus se vante depuis le lancement de la série OnePlus 9 il y a près de trois ans.

Tout semble indiquer que le OnePlus Open sera présenté fin août. Plus précisément, le 29 du mois prochain. Pour l’instant, la marque n’a pas encore officiellement annoncé l’événement de présentation de son nouveau dispositif.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :