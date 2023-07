Ce mini PC est plus puissant que jamais et bénéficie maintenant d’une réduction de 274 euros sur son prix sur Amazon.

Près de 300 euros de réduction sur ce Minis Forum EliteMini HM90, un mini ordinateur puissant et compact.

Choisir un ordinateur est souvent une tâche complexe, car de nombreux facteurs entrent en jeu, comme ses spécifications et son prix. En général, si vous recherchez un PC très puissant, vous devrez dépenser une somme d’argent assez importante, à moins que l’appareil qui vous intéresse ne soit en promotion, comme c’est le cas de cet ordinateur que nous vous présentons dans cet article.

Plus précisément, nous parlons d’un mini PC haut de gamme avec un processeur haut de gamme, et qui a désormais réduit son prix sur Amazon de manière notable. L’appareil en question est le Minis Forum EliteMini HM90, qui est généralement vendu sur Amazon au prix de 769,99 euros et qui est également disponible sur son propre site officiel. En ce qui concerne son prix sur Amazon, celui-ci a été réduit d’environ 300 euros, ce qui rend son achat plus tentant, comme en témoignent les évaluations données par les acheteurs sur la boutique mentionnée. Globalement, il reçoit 4,2 étoiles, tandis que 67% de ces évaluations le considèrent comme un produit 5 étoiles.

Donc, compte tenu de son prix habituel sur Amazon de 769,99 euros et d’une remise de 36%, le Minis Forum EliteMini HM90 est maintenant disponible au prix de 495,99 euros sur Amazon, soit une réduction de 274 euros, ce qui rend son prix beaucoup plus abordable et attrayant, surtout si l’on considère qu’il s’agit d’un PC très performant. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous bénéficiez de la livraison gratuite.

Ce Minis Forum EliteMini HM90 est un mini ordinateur compact, comme c’est souvent le cas avec ce type d’appareils, puisqu’il mesure 149 mm x 55 mm, dispose d’une conception idéale pour dissiper la chaleur plus rapidement et pour que cet appareil soit plus silencieux, grâce à un métal respirant et une structure en treillis des deux côtés. De plus, nous pouvons parler de son puissant processeur, qui est un AMD Ryzen 9 4900H. Évidemment, cela rend ses performances très rapides, ce qui est soutenu par ses 32 Go de RAM. Il convient également de mentionner son stockage de 512 Go SSD.

C’est un ordinateur idéal pour travailler sur des tâches très exigeantes, permettant également de travailler avec 3 écrans 4K simultanément. De plus, il convient de mentionner que cela dispose d’un port HDMI, d’un DisplayPort et d’un autre port USB-C. La connectivité ne s’arrête pas là, car il dispose de quatre ports USB 3.0 et deux ports USB 3.1. Cela étant dit, rappelez-vous que ce Minis Forum EliteMini HM90 est disponible au prix de 495,99 euros sur Amazon grâce à cette offre de 36%, dont nous ne savons pas combien de temps elle durera, alors ne tardez pas trop à décider si vous le voulez ou non.

