POCO F6 Pro et POCO F6 : date de sortie, prix et tout ce que nous croyons savoir à leur sujet

Après un énorme succès de Xiaomi avec le lancement de ses POCO F5 Pro et POCO F5 à l’échelle mondiale grâce à leur fantastique communiqué qualité-prix, la marque asiatique travaille déjà sur une prochaine génération qui promet des sensations fortes pour continuer à gagner en présence sur le marché des smartphones de milieu de gamme.

Nous ne les avons pas encore entre nos mains, mais dans cet article, nous allons vous parler des nouvelles et des rumeurs qui entourent les nouveaux POCO F6 Pro et POCO F6, deux appareils qui seront présentés en premier lieu en Chine sous un autre nom, mais qui, très probablement, arriveront sur le marché mondial quelques mois plus tard sous le nom de POCO.

Quelle est la date de sortie prévue pour les futurs POCO F6 Pro et POCO F6 ?

Pour l’instant, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur la date de présentation de ces deux appareils, mais nous pouvons nous référer à leur génération précédente. Elle a été lancée en Chine en décembre 2022 pour le modèle Pro et en mars 2023 pour le modèle qui est devenu plus tard le POCO F5 que nous connaissons tous.

Ces modèles ont été appelés Redmi K60 et Redmi Note 12 Turbo, il semble donc que nous devrons être très attentifs à la présentation du prochain Redmi K70, qui devrait normalement arriver en Chine dans quelques mois et qui sera très probablement le supposé POCO F6 Pro.

Quel sera le prix des nouveaux POCO F6 Pro et POCO F6 ?

429,99 euros et 579,99 euros. Ce sont les prix exacts auxquels nous avons vu les POCO F5 et POCO F5 Pro respectivement une fois qu’ils sont arrivés en France. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que Xiaomi continue de stratégie de lancer des téléphones puissants avec de grandes fonctionnalités à un prix abordable.

C’est l’une des caractéristiques qui a conduit la marque Xiaomi là où elle en est et, compte tenu du succès fulgurant qu’ils ont connu depuis leur mise en vente, nous pouvons nous attendre à ce que la même philosophie soit suivie avec les POCO F6 Pro et POCO F6, qui seront capables d’offrir beaucoup pour peu d’argent.

Quel sera le design des POCO F6 Pro et POCO F6 ?

Sans aucun doute, c’est l’un des grands mystères des POCO F6 Pro et POCO F6, car pour l’instant, nous n’avons pas pu voir d’image dévoilée qui puisse nous donner une idée de leur possible design, bien que nous ne devrions pas nous attendre à de grands changements, loin de là.

Les bords entièrement métalliques et la partie arrière avec une finition mate sont là pour rester, et c’est un concept qui a donné de grandes satisfactions à la marque au fil des années. Par conséquent, nous pouvons peut-être supposer que les changements les plus significatifs concerneront un redesign du module de caméra arrière, mais pour l’instant, il n’y a rien sur quoi nous puissions nous appuyer.

POCO F6 Pro et POCO F6 : toutes leurs spécifications

C’est dans cette section que nous pouvons voir le plus d’informations révélées, car selon ce que nous avons pu lire sur Xiaomiui, on s’attend à ce que les deux téléphones incorporent de grandes améliorations au niveau du matériel. En réalité, les rumeurs suggèrent qu’un POCO F6 Pro sera équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, bien que compte tenu de ce dont nous venons, il soit beaucoup plus probable qu’il soit équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2.

Ces informations suggèrent également que nous trouverons à l’intérieur une énorme batterie de 5 120 mAh avec une charge rapide allant jusqu’à 120 W, et bien sûr, il conservera la charge sans fil que nous pouvons déjà apprécier sur le POCO F5 Pro.

En plus de cela, un autre détail qui sera conservé est un écran AMOLED avec une résolution 2K, mais nous trouverons de grandes améliorations en termes de photographie. Tout porte à croire que le téléphone viendra avec un capteur principal de 50 MP, qui sera accompagné d’un téléobjectif offrant un zoom optique jusqu’à trois fois, ce qui est incroyable compte tenu de la gamme à laquelle nous sommes confrontés.

Pour l’instant, c’est tout ce que nous pouvons vous dire sur ces téléphones, mais comme vous avez pu le constater, il n’y a rien d’intéressant à dire sur le supposé POCO F6 car aucune information n’a été publiée à ce sujet. Pour l’instant, il faut attendre, mais ce qui est sûr, c’est que les deux seront des appareils incroyables en termes de communiqué qualité-prix et que nous pourrons en profiter à partir de l’année prochaine, en 2024.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :