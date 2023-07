L’application caméra de ton Xiaomi vient d’être mise à jour avec toutes ces nouveautés

La nouvelle version de l’application Camera de MIUI, dont le numéro de build est V5.0.230629.3, comprend de nouveaux menus entièrement repensés, corrige quelques erreurs et améliore les performances générales de l’application.

Vous pouvez désormais profiter de toutes les nouveautés de l’application Camera du Xiaomi 12S Ultra sur n’importe quel terminal avec MIUI

MIUI est l’une des meilleures surcouches de personnalisation pour Android grâce à la multitude d’options disponibles et à la grande variété de fonctions intégrées, mais elle dispose également d’une série d’applications natives très utiles, dont l’une des plus remarquables est son application de caméra, MIUI Camera.

Xiaomi a l’habitude de mettre à jour son application Camera régulièrement et seulement deux mois après sa dernière mise à jour, MIUI Camera vient de recevoir une nouvelle version qui intègre toutes les nouveautés qui sont arrivées sur cette application avec le Xiaomi 12S Ultra.

Voici tout ce que comprend la nouvelle version de l’application Camera de Xiaomi

Comme nous le confirme Xiaomi Today, la dernière version de l’application Camera de MIUI, dont le numéro de build est V5.0.230629.3, est un clone de l’application camera du Xiaomi 12S Ultra, car cette nouvelle variante a été extraite directement de ce terminal.

Ainsi, cette nouvelle version de l’application Camera de MIUI se distingue par l’incorporation de nouveaux menus entièrement repensés avec de nouveaux curseurs et de nouveaux boutons et par l’inclusion de quelques corrections d’erreurs et d’améliorations des performances de l’application.

Étant donné qu’il s’agit d’une mise à jour qui améliore essentiellement l’interface et optimise l’application, que vous ayez un smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO, vous pourrez profiter à 100 % de toutes les nouveautés de cette nouvelle version.

Xiaomi déploie cette mise à jour de MIUI Camera sur tous les appareils de son catalogue, mais si vous souhaitez l’installer dès aujourd’hui, vous devez simplement télécharger le fichier APK de cette version de l’application Camera de MIUI via le lien direct que nous vous laissons ci-dessous et l’installer sur votre smartphone en activant au préalable l’installation depuis des sources inconnues.

Télécharger MIUI Camera V5.0.230629.3

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :