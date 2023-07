Amazon propose le MacBook Air M1 à un prix historique

Le MacBook Air M1 peut être à vous pour beaucoup moins cher si vous profitez de cette super offre proposée par Amazon.

Une grosse remise sur le MacBook Air M1

Apple a commencé sa transition vers les processeurs Apple silicon il y a plus de trois ans pour ne plus dépendre d’Intel du tout. Et le pari a été très réussi : sa gamme Mac est plus puissante et plus efficace que jamais grâce à ces puces. Comme le MacBook Air M1 que Amazon propose à un prix historique, vous pouvez l’obtenir pour 989 euros. Une réduction de 19% car son prix habituel est de 1219 euros.

Avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD, c’est l’appareil idéal pour l’avoir chez soi et faire toutes sortes de tâches, domestiques ou plus exigeantes. Que ce soit pour les loisirs ou le travail. Son processeur M1 se chargera de vous offrir une expérience rapide et efficace en termes d’autonomie et de performances. Rappelez-vous, pour seulement 989 euros, il n’a jamais été aussi bas, sauf pendant le Prime Day. Un modèle que j’ai depuis deux ans et que j’utilise 40 heures par semaine pour travailler.

MacBook Air M1

Pourquoi devriez-vous acheter le MacBook Air avec processeur M1 ?

Le MacBook Air M1 est équipé du processeur M1 d’Apple, qui est une véritable avancée technologique. Ce processeur à 8 cœurs offre des performances exceptionnellement élevées et est capable de gérer des tâches exigeantes sans aucun problème. De plus, la puce M1 intègre le CPU, le GPU et la RAM dans une seule puce, ce qui améliore l’efficacité et la vitesse de l’appareil.

MacBook Air M1

Comme c’est typique des produits Apple, le MacBook Air M1 dispose également d’un design attrayant et moderne. Son boîtier en aluminium 100% recyclé couleur or, argent ou gris sidéral est résistant et durable, et son design ultra-léger facilite le transport de l’ordinateur portable. De plus, l’écran Retina haute résolution offre des couleurs vives et un texte net, ce qui rend l’utilisation du MacBook Air agréable tant pour le travail que pour les loisirs.

MacBook Air M1

Contrairement à d’autres ordinateurs portables, le MacBook Air M1 n’a pas de ventilateur, ce qui indique qu’il est complètement silencieux. Peu importe la charge de travail, vous n’entendrez pas le bruit agaçant du ventilateur. Le système de refroidissement passif du MacBook Air est capable de dissiper la chaleur sans nécessiter de ventilateurs, ce qui contribue à son design fin et léger.

Le MacBook Air M1 est livré avec macOS Ventura, qui est la dernière version du système d’exploitation d’Apple. Ce système d’exploitation a été optimisé pour fonctionner avec la puce M1, ce qui indique qu’il peut exploiter au maximum la puissance et l’efficacité du processeur. De plus, macOS Ventura offre une interface utilisateur attrayante et facile à utiliser, avec une large gamme d’applications et d’outils utiles. Grâce au processeur, il bénéficiera également de nombreuses mises à jour futures, notamment macOS Sonoma.

MacBook Air M1

Et je le dis en connaissance de cause. Comme je l’ai dit, le MacBook Air M1 est l’appareil avec lequel je travaille 40 heures par semaine et je n’ai aucune plainte. Bonnes performances. Bonne autonomie. Et cela fait déjà trois ans. Rappelez-vous, si vous cherchiez un ordinateur portable bon marché mais puissant, le MacBook Air M1 est le candidat parfait. Et pour seulement 989 euros avec cette énorme remise d’Amazon.

