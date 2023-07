Vous pourrez utiliser n’importe quelle application sur l’écran externe du Samsung Galaxy Z Flip5 (même s’il y a une astuce)

Samsung a confirmé que l’écran du Galaxy Z Flip5 pourra exécuter presque toutes les applications.

Une des applications préinstallées de Samsung, ouverte sur l’écran externe du Galaxy Z Flip5

Samsung a présenté son nouveau smartphone pliable au format compact, le Galaxy Z Flip5, lors de son deuxième événement Unpacked de cette année. Nous avons déjà passé en revue toutes ses caractéristiques et les prix de l’appareil dans toutes ses variantes. Cependant, nous continuons à découvrir des détails sur ce qui est appelé à être le +mobile pliable le plus vendu* pour le reste de l’année 2023.

Un détail que la marque n’a pas confirmé lors de la présentation, mais qu’un représentant de la société nous a révélé lors de notre session de prise de contact avec l’appareil, est lié au nouvel écran externe du Z Flip5, plus grand et plus utile que celui du modèle précédent.

L’écran du Samsung Galaxy Z Flip5 peut exécuter n’importe quelle application grâce à Good Lock

Par défaut, le Samsung Galaxy Z Flip5 présente quelques limitations sur son écran externe. L’appareil permet d’interagir avec différents widgets prédéfinis, y compris les calendriers typiques, la météo, l’alarme, le compteur de pas, les appels, le chronomètre, le minuteur, SmartThings, le contrôle des Galaxy Buds, le sac et les applications.

Ce dernier widget offre un accès à certaines applications optimisées pour l’écran externe, qui peuvent s’exécuter sans avoir besoin de déployer l’écran intérieur du téléphone. Samsung indique que seules certaines applications sont compatibles avec cette fonction, dont YouTube, Netflix, Messages, WhatsApp, Google Maps et d’autres applications de la société.

Et si vous voulez ouvrir une autre application qui n’est pas incluse dans la liste? Ce sera possible plus tôt que tard. Comme l’a confirmé un représentant de la marque à Netcost-security.fr, après le lancement de l’appareil sur le marché (le 11 août), une mise à jour de Good Lock sera publiée, ce qui permettra de forcer l’exécution d’applications non compatibles sur l’écran externe.

De cette manière, il sera possible d’ouvrir et d’utiliser n’importe quelle application installée sur le téléphone sans avoir à déployer l’appareil. Pour cela, il suffira de s’assurer d’installer Good Lock et de disposer de la dernière version de l’application.

