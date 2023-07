Samsung Galaxy Z Flip5 : le nouveau pliable « type coquillage » a un écran externe plus grand (et plus utile)

Toutes les informations sur le Samsung Galaxy Z Flip5, la nouvelle génération du smartphone pliable compact de Samsung.

Le nouveau Samsung Galaxy Z Flip5 dans plusieurs de ses couleurs disponibles

Le deuxième événement Samsung Galax Unpacked de l’année 2023 nous laisse avec la mise à jour de l’un des smartphones les plus populaires de tout le catalogue de l’entreprise sud-coréenne, et sans aucun doute de la série de smartphones pliables la plus vendue. Le Samsung Galaxy Z Flip5 est le nouveau pari de Samsung pour les téléphones « type coquille » avec écran flexible, qui arrive avec l’ambition d’améliorer tous les points faibles de l’ancien Galaxy Z Flip4.

Ce n’est pas un bond révolutionnaire par communiqué au modèle de l’année dernière, mais il introduit suffisamment de changements qui démontrent les progrès de Samsung dans ce segment de marché. Passons en revue toutes ses caractéristiques et détails.

Samsung Galaxy Z Flip5, toutes les informations

Samsung Galaxy Z Flip5 Caractéristiques Dimensions Plié 71,9 x 85,1 x 15,1 mm

Déplié 71,9 x 165,1 x 6,9 mm

187 grammes Écran Externe Super AMOLED de 3,4 pouces, taux de rafraîchissement de 60 Hz, résolution de 720 x 748 pixels

Interne Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex de 6,7 pouces, taux de rafraîchissement variable 1-120 Hz, résolution de 2640 x 1080 pixels, ratio d’aspect de 22:9 Processeur Qualcomm Snapodragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM 8 Go LPDDR5X Système d’exploitation One UI 5.1.1 basé sur Android 13 Stockage 256/512 Go Caméras Arrière:

12 Mpx principal ƒ/1.8, Dual Pixel AF, OIS, taille des pixels de 1,8 μm

12 Mpx ultra grand angle

Avant:

10 Mpx Batterie 3700 mAh

Charge rapide 25 W

Charge sans fil Autres Lecteur d’empreintes latéral

Protection IPX8

nanosIM + eSIM Connectivité 5G, LTE

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

NFC

Il y a deux changements importants dans la conception du Galaxy Z Flip5 par communiqué au modèle de l’année dernière : premièrement, Samsung a considérablement augmenté la taille de l’écran externe. La soi-disant « Flex Window » est maintenant presque quatre fois plus grande, atteignant 3,4 pouces de diagonale et devenant un écran beaucoup plus utile. Cependant, il ne dépasse toujours pas les 3,6 pouces du panneau extérieur du Motorola razr 40 ultra.

L’écran externe offre désormais la possibilité d’exécuter certaines applications en plein écran, telles que Google Maps, Netflix, YouTube, WhatsApp, Samsung Wallet et autres optimisées à cet effet. De même, les widgets permettant d’effectuer différentes opérations sans avoir à ouvrir le téléphone sont conservés, maintenant avec une interface adaptée à la taille plus grande de l’écran. Grâce à la prise en charge du clavier virtuel, il est également possible de répondre aux messages sans avoir à ouvrir le téléphone.

Le deuxième changement important se trouve dans la charnière. La société a développé une nouvelle technologie, qui réduit le pli de l’écran jusqu’à 44% et élimine presque complètement l’espace vide qui existait auparavant entre les deux parties de l’appareil lorsque l’écran était replié.

L’écran intérieur, quant à lui, conserve ses 6,7 pouces de diagonale et la technologie Super AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement variable, mais s’est amélioré en termes de niveau de luminosité maximale, atteignant les 1750 nits de la série Samsung Galaxy S23.

Le dispositif est construit en utilisant de l’aluminium « armor » et du verre Gorilla Glass Victus2, et son corps est encore plus compact que la génération précédente.

Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, le plus avancé de l’entreprise à ce jour, avec une fréquence maximale de 3,36 GHz. Il est associé à 8 Go de RAM et à 256 ou 512 Go de stockage interne. Tout cela, soutenu par une batterie d’une capacité de 3700 mAh.

Le système de caméra a légèrement évolué, avec un nouveau capteur principal de 12 mégapixels qui hérite de certaines des améliorations présentes dans les modèles de la série Galaxy S23. Parmi celles-ci, on trouve un Mode Portrait plus avancé et de meilleures captures nocturnes.

Android 13 est la version du système d’exploitation de Google qui donne vie au Samsung Galaxy Z Flip5, personnalisée par OneUI dans sa version 5.1.1, avec une grande variété de fonctions et d’options destinées à tirer parti du format pliable du téléphone.

Comme c’est habituel pour les modèles Samsung haut de gamme, la marque garantit au moins quatre ans de mises à jour du système d’exploitation et au moins cinq ans de mises à jour de sécurité.

Prix du Samsung Galaxy Z Flip5 et où l’acheter

Le Galaxy Z Flip5 sera disponible en précommande sur certains marchés à partir du 26 juillet, avec une disponibilité générale à partir du 11 août.

Il sera disponible en quatre couleurs : Menthe, Graphite, Crème et Lavande, et Samsung propose également une nouvelle gamme d’accessoires comprenant une housse transparente Gadget Case, une housse Flap Eco-Leather Case, une housse Flipsuit Case et une housse en silicone avec anneau.

En ce qui concerne les prix du Samsung Galaxy Z Flip5, ils dépendront de la version choisie :

Samsung Galaxy Z Flip5 8 + 256 Go : 1209 euros

: 1209 euros Samsung Galaxy Z Flip5 8 + 512 Go : 1329 euros

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :