Galaxy Z Fold5 annoncé avec un processeur plus rapide et une charnière améliorée

Introducing the Samsung Galaxy Z Fold5 – the latest iteration in Samsung’s line of foldable smartphones. While not a complete overhaul, the Z Fold5 brings significant improvements and refinements to its predecessor, the best-selling Galaxy Z Fold4.

One of the major enhancements is the new Flex Hinge, which allows the phone to close fully flat. This innovative dual rail structure not only ensures a smoother folding experience but also offers added protection against external impacts. With the enhanced Flex mode, users can set the phone at various angles, perfect for hands-free photography or multitasking with split-screen applications.

Furthermore, the Galaxy Z Fold5 is now thinner and 10g lighter than its predecessor, making it more comfortable to handle. The phone’s construction remains robust, featuring an Armor Aluminum frame and Gorilla Glass Victus 2 panels on the external display and back. It also maintains the same IPX8 water-tight standard for added durability.

Samsung Galaxy Z Fold5: Un nouveau téléphone pliable de nouvelle génération avec un nouveau design de charnière et des fonctionnalités améliorées

Les caractéristiques de l’écran restent inchangées par communiqué au modèle précédent. À l’extérieur, vous trouverez un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une résolution de 2316×904 px et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Pendant ce temps, l’écran interne offre un écran Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces avec une résolution de 2176×1812 px et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Il est important de souligner que l’écran principal est maintenant 30 % plus lumineux, atteignant un pic de 1750 nits.

Sous le capot, le Galaxy Z Fold5 est alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2, la puce mobile la plus rapide disponible. Cette mise à niveau garantit des performances fluides et une multitâche efficace. Le téléphone dispose également d’un système de refroidissement amélioré, qui peut contribuer à une meilleure dissipation de la chaleur en raison de sa plus grande surface.

En ce qui concerne les appareils photo, le Galaxy Z Fold5 conserve la même configuration que son prédécesseur. Le système de caméra arrière comprend un appareil photo grand angle de 50 MP, un appareil photo ultra grand angle de 12 MP et un appareil photo zoom 3x de 10 MP. Pour les selfies, il y a une unité de 10 MP sur l’écran externe et une caméra sous l’écran de 4 MP à l’intérieur.

La capacité de la batterie reste de 4 400 mAh, prenant en charge la charge filaire de 25 W et la charge sans fil de 15 W. Bien que les vitesses de charge ne soient peut-être pas révolutionnaires par communiqué à d’autres appareils, la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 devrait permettre une consommation d’énergie plus efficace, ce qui se traduit par une durée de vie de la batterie améliorée.

Samsung dévoile Galaxy Z Fold5 : un téléphone pliable plus flexible et plus léger avec des fonctionnalités améliorées

Samsung a également apporté des améliorations remarquables à la multitâche sur le Galaxy Z Fold5. La barre des tâches prend désormais en charge jusqu’à quatre applications récentes pour un basculement rapide, tandis que la fonctionnalité de glisser-déposer à deux mains facilite le déplacement du contenu entre différentes applications et écrans.

Une autre nouveauté passionnante est le nouveau S Pen Fold Edition, un stylet plus fin et plus compact spécialement conçu pour le Galaxy Z Fold5. Associé au boîtier Slim S Pen, il offre une solution pratique pour la socket de notes et les tâches créatives.

Le Samsung Galaxy Z Fold5 est disponible en précommande sur certains marchés, avec une vente à partir du 11 août. Vous pouvez choisir parmi trois élégantes options de couleur – Icy Blue, Phantom Black et Cream. De plus, il existe trois configurations de stockage : 12/256 Go, 12/512 Go et 12/1 To, au prix respectif de 1 900 € / 1 749 £ / 1 800 $, 2 020 € / 1 849 £ / 1 920 $ et 2 260 € / 2 049 £ / 2 160 $.

En conclusion, le Samsung Galaxy Z Fold5 n’est peut-être pas une refonte complète. Mais il apporte des améliorations substantielles et des ajustements à son prédécesseur à succès. Avec des fonctionnalités améliorées, un design raffiné et des performances puissantes, le Galaxy Z Fold5 est prêt à continuer sa domination en tant qu’acteur majeur sur le marché des smartphones pliables.

Caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold5

Écran Dynamic AMOLED 2X QXGA+ (2176 x 1812 pixels) de 7,6 pouces. 374 ppp, taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, HDR10+, jusqu’à 1750 nits de luminosité maximale

Écran de couverture Dynamic AMOLED 2X HD+ (2316 x 904 pixels) de 6,2 pouces. 402 ppp, taux de rafraîchissement adaptatif de 48 à 120 Hz, protection Corning Gorilla Glass Victus 2

Jusqu’à 3,36 GHz, processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core avec GPU Adreno 740

12 Go de RAM LPDDR5X, stockage de 256 Go / 512 Go / 1 To (UFS 4.0)

Android 13 avec One UI 5.1.1

Double SIM (nano + nano) et une eSIM

Caméra arrière de 50 MP (f/1,8, OIS, Dual Pixel AF) + caméra ultra grand angle de 12 MP 123˚ (f/2,2, 1,12 μm) + téléobjectif de 10 MP (f/2,4, 1,0 μm, OIS, PDAF, zoom optique 3x), zoom spatial 30X

Appareil photo frontal de 10 MP avec 1,22 μm, ouverture f/2,2 ; caméra sous l’écran de 4 MP (f/1,8, 2,0 μm, FOV : 80˚)

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté

Résistant à l’eau (IPX8)

Dimensions plié : 154,9 x 67,1 x 13,4 mm, déplié : 154,9 x 129,9 x 6,1 mm ; Poids : 253 g

5G, Double 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 6E (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS avec GLONASS, USB Type-C, NFC

Batterie de 4400 mAh avec charge filaire de 25 W et charge sans fil de 15 W (WPC et PMA), recharge sans fil inversée de 4,5 W

