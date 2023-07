Le chargeur sans fil de voiture le plus puissant de Xiaomi arrive sur le marché mondial : charge à 50W et a un design de premier niveau.

Le mois de décembre 2021, Xiaomi nous a présenté en Chine son chargeur sans fil pour voiture le plus puissant, un modèle qui n’était pas sorti de ses frontières jusqu’à aujourd’hui. Et c’est que la marque vient de lancer au niveau mondial le Xiaomi 50W Wireless Car Charger, un accessoire idéal pour nos véhicules à condition d’avoir un téléphone compatible avec la charge sans fil Qi.

Cependant, nous n’avons pas encore de confirmation sur sa disponibilité officielle en France ni sur son prix une fois qu’il sera commercialisé, mais nous savons au moins que Xiaomi l’a lancé sur le marché mondial et que nous pourrons l’acheter avec toutes les garanties de la marque en Europe tôt ou tard.

Ajustement automatique du téléphone et charge plus rapide avec un chargeur de ce type

Ce chargeur va bien au-delà de la charge sans fil rapide de premier niveau, car il dispose également d’autres caractéristiques assez intéressantes. Par exemple, en plus d’une construction en plastique ABS de haute résistance, il dispose d’un système de maintien latéral qui fonctionne de manière entièrement automatique.

Il suffit de rapprocher notre téléphone et le produit se chargera de fermer les pinces pour le fixer parfaitement en place. De plus, pour le retirer, il suffit d’appuyer sur un bouton sur le côté et il sera libéré, sans avoir besoin que la voiture soit allumée car il est équipé d’un petit condensateur qui fournit l’énergie nécessaire.

Par ailleurs, il dispose de quelques détails tels qu’une surface en similicuir pour ne pas endommager le téléphone lorsqu’il est placé sur le chargeur, un LED d’ambiance spécialement conçu pour pouvoir placer le téléphone dans des conditions de faible luminosité et différents systèmes de dissipation de chaleur pour éviter toute surchauffe.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi 50W Wireless Car Charger

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, le nouveau Xiaomi 50W Wireless Car Charger vient d’être lancé sur le site mondial de la marque, mais nous n’avons pas encore de prix ni de date de commercialisation en France. Nous devrons attendre, mais dès que nous aurons plus d’informations, nous vous les communiquerons afin que vous puissiez l’acheter sans aucun problème.

Plus d’informations | Xiaomi Global

