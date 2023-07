Pour seulement 23 euros, ce petit ventilateur de plafond avec LED améliorera votre été.

Profitez de la fraîcheur que vous offre l’un de ces ventilateurs de plafond avec lumière, que ce soit en été ou en hiver.

Il se connecte comme une ampoule ordinaire, mais a la forme d’un ventilateur avec une lumière LED intégrée en forme de cercle.

Vous passez un été très chaud à la maison ou au bureau ? J’ai la solution pour vous et cela vous coûtera seulement environ 23 euros. Il s’agit d’un ventilateur de plafond qui peut être installé sur n’importe quelle douille E27 et qui est vendu par AliExpress à un prix scandaleux. Par sa forme, il est similaire à d’autres ventilateurs vendus chez Leroy Merlin et dans d’autres stores pour plus de 120 euros dans la plupart des cas. Il pourrait rivaliser parfaitement avec les ventilateurs les plus vendus du moment.

C’est un design un peu étrange, mais en même temps efficace. Il vous servira à vous rafraîchir à des moments précis et à éclairer les pièces avec l’intensité et la température que vous souhaitez. Procurez-vous-en un (ou plusieurs), car à ce prix, c’est une bonne affaire d’avoir un nouveau ventilateur qui en plus vous éclaire. Xiaomi a plusieurs ventilateurs, mais aucun comme celui-ci.

Ventilateur de plafond avec LED

Achetez ce ventilateur de plafond bon marché avec LED et télécommande

En été, nous voulons tous rester au frais, surtout lorsque la température est trop élevée pour être supportée. Ce ventilateur va changer considérablement votre façon de supporter la chaleur estivale. Et il le fera avec de grandes fonctionnalités comme celles-ci :

Peu de bruit : si nous mettons le ventilateur pendant la journée, le bruit ne sera pas un problème, mais si nous le laissons allumé toute la nuit, cela pourrait nous déranger. Celui-ci, son niveau de bruit est très bas , nous ne le remarquerons même pas et pourrons dormir tranquillement.

, nous ne le remarquerons même pas et pourrons dormir tranquillement. Minuteur : nous pourrons également programmer le ventilateur pour qu’il s’éteigne à une heure donnée. Cela est très nécessaire si nous ne voulons pas qu’il fonctionne toute la nuit mais seulement quelques heures.

pour qu’il s’éteigne à une heure donnée. Cela est très nécessaire si nous ne voulons pas qu’il fonctionne toute la nuit mais seulement quelques heures. Réglable : la lumière LED qui l’entoure sous forme de halo peut être ajustée en termes de luminosité et de température . Ainsi, nous pourrons changer l’ambiance d’une ambiance plus fraîche où nous avons besoin d’une lumière plus intense, à une ambiance plus chaude pour un dîner, regarder un film ou lire un livre.

. Ainsi, nous pourrons d’une ambiance plus fraîche où nous avons besoin d’une lumière plus intense, à une ambiance plus chaude pour un dîner, regarder un film ou lire un livre. Télécommande : une bonne télécommande est toujours utile pour contrôler le ventilateur à distance. À partir de celle-ci, nous pourrons programmer, changer l’intensité, allumer la lumière, contrôler la température de la lumière et la luminosité .

. Taille : si vous craignez qu’il ne soit trop grand dans votre pièce, c’est que vous ne connaissez pas ce ventilateur. Il s’agit d’un ventilateur qui est directement connecté à une douille d’ampoule de type E27. Le cercle principal a un diamètre de 24,5 cm et une hauteur jusqu’à la douille de seulement 18 cm.

Ventilador de techo con LED

Vous n’avez pas non plus à dépenser des centaines d’euros pour un ventilateur qui vous dépannera. Avec ce petit ventilateur doté d’une lumière intégrée, vous aurez suffisamment pour supporter la chaleur de cet été historique.

