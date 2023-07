Nouvelles Samsung Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra : un nouveau niveau pour les tablettes les plus « premium » d’Android

Toutes les informations sur les nouveaux Galaxy Tab S9 de Samsung, les tablettes les plus haut de gamme et les plus performantes de tout le catalogue Android.

Voici la nouvelle famille Galaxy Tab S9 de Samsung, trois saveurs très haut de gamme.

Nous avons maintenant sur le marché une tablette Pixel de Google elle-même que nous ne pouvons pas acheter ici en France, mais sans aucun doute si nous devons récompenser quelqu’un pour maintenir en vie les tablettes Android, il s’agit précisément de Samsung, qui renouvelle une fois de plus son offre la plus haut de gamme pour élever le niveau et essayer de se rapprocher d’Apple et de ses iPad avec ces Galaxy Tab S9 en trois saveurs.

Il s’agit des modèles les plus performants de Samsung en ce qui concerne les tablettes, adaptés à tous les goûts et avec la productivité à l’horizon (tout comme le Galaxy Z Fold5), offrant une puissance maximale et « un monde de divertissement et d’inspiration » pour des appareils qui chercheront « une expérience haut de gamme plus complète ».

C’est ainsi que TM Roh, président et directeur de l’expérience mobile chez Samsung Electronics les présente :

Il n’y a aucun appareil comme le Galaxy Tab S9 sur le marché aujourd’hui. C’est un produit révolutionnaire, le premier de sa catégorie à offrir les meilleures expériences que les utilisateurs peuvent trouver dans une tablette, avec un design haut de gamme. La série Galaxy Tab S9 permet aux utilisateurs de concrétiser facilement leurs idées.

Samsung Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra, caractéristiques techniques

Samsung Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra Caractéristiques Samsung Galaxy Tab S9 Samsung Galaxy Tab S9+ Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Dimensions 165,8 x 254,3 x 5,9 mm

498-500 grammes 185,4 x 285,4 x 5,7 mm

581-586 grammes 208,6 x 326,4 x 5,5 mm

732-737 grammes Écran Dynamic AMOLED 2X de 11 pouces

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz Dynamic AMOLED 2X de 12,4 pouces

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy RAM 8 ou 12 Go 12 Go 12 ou 16 Go Stockage 128 ou 256 Go extensibles par microSD jusqu’à 1 To 256 ou 512 Go extensibles par microSD jusqu’à 1 To 256 Go, 512 Go ou 1 To extensibles par microSD jusqu’à 1 To Système d’exploitation One UI 5.1.1 basé sur Android 13 One UI 5.1.1 basé sur Android 13 One UI 5.1.1 basé sur Android 13 Caméras Arrière :

13 MP AF

Avant :

12 MP Grand-angle Arrière :

13 MP AF + 8 MP OS

Avant :

12 MP Arrière :

13 MP AF + 8 MP OS

Avant :

12 MP + 12 MP Grand-angle Batterie 8 400 mAh

Charge rapide jusqu’à 45 W 10 090 mAh

Charge rapide jusqu’à 45 W 11 200 mAh

Charge rapide jusqu’à 45 W Autres Lecteur d’empreintes intégré à l’écran

S Pen

Quad Stereo Speakers AKG

Dolby Atmos

USB 3.2 Type C

5G (en option)

LTE

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 LE

Certification IP68

Armor Aluminium Lecteur d’empreintes intégré à l’écran

S Pen

Quad Stereo Speakers AKG

Dolby Atmos

USB 3.2 Type C

5G (en option)

LTE

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 LE

Certification IP68

Armor Aluminium Lecteur d’empreintes intégré à l’écran

S Pen

Quad Stereo Speakers AKG

Dolby Atmos

USB 3.2 Type C

5G (en option)

LTE

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 LE

Certification IP68

Armor Aluminium

Plus haut de gamme, plus divertissement, plus puissance, plus de liberté : une expérience complète

Cette fois-ci, Samsung n’a pas voulu réduire les performances sur l’une des tailles disponibles comme ce fut le cas avec les Tab S8 en 2022, donc ces nouvelles Galaxy Tab S9 de Samsung optent pour un même écran Dynamic AMOLED 2X avec technologie LTPO et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, que nous pourrons choisir dans des tailles de 11 pouces, 12,4 pouces et 14,6 pouces.

Cet écran offre une résolution FHD+ et une compatibilité complète avec le contenu HDR10+, ainsi qu’un mode de protection oculaire avec réduction de la lumière bleue qui nous permettra de travailler confortablement lors de longues sessions.

Non seulement cela, mais la nouvelle technologie Vision Booster détectera automatiquement les conditions extérieures et maintiendra toujours des couleurs vives et lumineuses, une option qui, associée aux nouveaux haut-parleurs quadruples réglés par AKG (20 % plus grands) et au son surround Dolby Atmos, nous permettra de profiter de nos contenus préférés avec la meilleure qualité possible.

En termes de puissance, ces tablettes sont bien équipées avec la plateforme Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm for Galaxy, ajoutant cette fois-ci des corps plus élégants et plus minces qui bénéficient d’un système de dissipation de chaleur bidirectionnel très innovant, capable d’offrir l’efficacité thermique la plus élevée de l’histoire des tablettes Samsung.

Comme il est évident, elles profiteront des améliorations d’One UI 5.1.1 en termes de multitâche et de productivité, tandis que Samsung a conçu un nouveau S Pen Creator Edition avec un matériau texturé qui nous facilitera une prise en main très confortable et une expérience de création plus intuitive.

Les nouvelles Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra offriront tout ce que les meilleures tablettes Android peuvent proposer, ajoutant les avantages d’One UI 5.1.1 pour l’une des meilleures expériences de productivité et de continuité entre les bureaux du marché mobile.

Les options Multi Window, Vue flottante et Multi Control sont donc disponibles pour copier, coller ou faire glisser du contenu sans problème, même entre les appareils, ainsi que de nombreuses applications spécifiques comme Clip Studio Paint, ArcSite, LumaFusion ou le très attendu GoodNotes, qui sont préinstallées en usine et sous licence.

Il y aura également une nouvelle housse avec clavier et un mode DeX sans fil plus optimisé pour offrir une expérience de bureau que personne d’autre n’offre sur Android, ainsi qu’une option Second écran qui étendra celui du PC sur la tablette comme s’il s’agissait d’un deuxième moniteur.

Et tout cela avec un boîtier résistant en aluminium blindé et une certification IP68, utilisant également des matériaux recyclés et une boîte 100 % durable pour convaincre que la mise à niveau des appareils peut être éthique.

Prix des Samsung Galaxy Tab S9 et disponibilité

Les nouvelles tablettes premium avec Android de Samsung sont déjà disponibles en précommande le jour de leur présentation, aujourd’hui même, le 26 juillet 2023, avec des livraisons à partir du 11 août prochain. Tous les modèles seront disponibles en deux couleurs : Beige et Graphite.

Les prix des tablettes seront différents en fonction du modèle et de la variante choisie. Ils sont disponibles ci-dessous :

Samsung Galaxy Tab S9 : 899 euros (WiFi 8 Go/128 Go) ; 1 019 euros (WiFi 12 Go/256 Go) ; 1 049 euros (5G 8 Go/128 Go) ; 1 169 euros (12 Go/256 Go).

: 899 euros (WiFi 8 Go/128 Go) ; 1 019 euros (WiFi 12 Go/256 Go) ; 1 049 euros (5G 8 Go/128 Go) ; 1 169 euros (12 Go/256 Go). Samsung Galaxy Tab S9+ : 1 119 euros (WiFi 12 Go/256 Go) ; 1 239 euros (WiFi 12 Go/512 Go) ; 1 269 euros (5G 12 Go/256 Go) ; 1 389 euros (12 Go/512 Go).

: 1 119 euros (WiFi 12 Go/256 Go) ; 1 239 euros (WiFi 12 Go/512 Go) ; 1 269 euros (5G 12 Go/256 Go) ; 1 389 euros (12 Go/512 Go). Samsung Galaxy Tab S9 Ultra : 1 339 euros (WiFi 12 Go/256 Go) ; 1 459 euros (12 Go/512 Go) ; 1 759 euros (16 Go/1 To) ; 1 489 euros (5G 12 Go/256 Go) ; 1 609 euros (5G 12 Go/512 Go) ; 1 909 euros (16 Go/1 To).

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :