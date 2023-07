Apple travaille à apporter le mode jeu macOS Sonoma à iOS 17

Des références ont été trouvées qui indiqueraient qu’Apple travaille à amener le Mode Jeu du Mac sur l’iPhone.

Le mode jeu pourrait faire partie d’iOS 17

Apple a également présenté macOS 14 Sonoma lors de la dernière WWDC 23 avec des nouveautés intéressantes telles que les widgets n’importe où sur le bureau qui sont également interactifs, de nouveaux économiseurs d’écran ou le mode jeu avec lequel le Mac peut optimiser ses performances lorsqu’un jeu vidéo est joué avec l’appareil.

Après la sortie de la quatrième version bêta d’iOS 17, le média 9to5mac a découvert des références dans le code qui pourraient indiquer que la société de la pomme croquée travaille à incorporer ce nouveau mode jeu sur l’iPhone et l’iPad. Quelque chose qui optimiserait nos appareils en exécutant un jeu vidéo, tout comme sur le Mac.

Les iPhone et iPad auront également le Mode Jeu

La quatrième version bêta d’iOS 17 comprend des nouveautés intéressantes telles qu’un changement d’interface dans l’application Messages, un interrupteur pour contrôler la réception et l’envoi d’éléments via AirDrop, ainsi que d’autres changements visuels dans les animations au sein de l’application Photos ou AirPlay. Mais en plus de cela, il semble y avoir des choses intéressantes dans son code interne auxquelles la source a accès.

Comme nous l’indique, dans le code de la version, on a découvert qu’Apple développerait ce Mode Jeu de macOS Sonoma adapté à iOS et iPadOS 17. Plus précisément, certains codes liés à ce mode présents dans macOS Sonoma ont également été trouvés dans iOS 17.

Rappelons qu’il existe d’autres cas où les iPhone et les Mac partagent du code, comme le système que la société utilise pour que nous puissions avoir des applications universelles sur iPhone, iPad et Mac. Le fait que des codes du Mode Jeu aient été ajoutés à iOS 17 indique, au moins, qu’ils font des tests.

Les Mac ont toujours été connus pour ne pas être optimaux pour les jeux vidéo, mais le nouveau Mode Jeu les rend un peu plus conviviaux à cet égard. Nous verrons ce que cela donnera, mais ce ne serait pas mal de voir ce nouveau mode sur l’iPhone ou l’iPad. Une nouvelle façon de tirer parti d’Apple Arcade, qui semble avoir du mal à décoller.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :