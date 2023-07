Les nouveaux Foldables de Samsung peuvent maintenant être vôtres au meilleur prix et avec des cadeaux exclusifs.

Vous pouvez maintenant acheter les nouveaux produits phares de Samsung. Et avec les meilleures conditions !

La nouvelle gamme de produits Samsung, composée des Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Watch6 et Galaxy Tab S9

Le deuxième événement Samsung Galaxy Unpacked de 2023 nous a offert certains des meilleurs produits de Samsung que nous ayons vus ces derniers mois. La société coréenne en a profité pour renouveler sa gamme de smartphones pliants, de montres intelligentes et de tablettes, avec une nouvelle génération qui apporte toutes les améliorations nécessaires pour continuer à dominer leurs segments respectifs. Et si à la fin de l’événement, vous êtes tombé amoureux d’eux autant que nous, aujourd’hui nous allons vous montrer comment vous pouvez les obtenir au meilleur prix et dans les meilleures conditions.

Peu importe si vous avez opté pour le nouveau Galaxy Z Flip5 ou pour le Galaxy Z Fold5, ou si vous préférez l’un des modèles de la série Galaxy Watch6, ou une tablette de la famille Galaxy Tab S9. Vous pourrez profiter de différents avantages, peu importe le produit que vous souhaitez acheter.

Obtenez les nouveaux Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Watch6 et Tab S9 dans les meilleures conditions

Si vous envisagez d’acheter l’un des nouveaux smartphones pliants de la société, le faire via la boutique officielle en ligne peut être votre meilleure option. En achetant le Samsung Galaxy Z Flip5 dans l’une des couleurs exclusives que Samsung propose sur son site, vous obtiendrez en cadeau les superbes Samsung Galaxy Buds2 Pro et une coque de protection.

C’est une opportunité fantastique d’obtenir un smartphone pliant au format compact, qui se distingue par sa puissance extrême grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy et par son grand écran extérieur de 3,4 pouces en diagonale, l’un des plus grands de sa catégorie.

Il s’agit également du premier smartphone de la marque à être doté d’un nouveau système de charnière de troisième génération qui élimine le creux entre les deux parties de l’écran lorsque l’appareil est plié. Le tout soutenu par le nouveau verre Gorilla Glass Victus2, le plus résistant à ce jour.

Mais ce n’est pas tout : Samsung vous offre également la possibilité de financer l’achat à partir de 44,13 euros par mois sans intérêts pendant 24 mois, et si vous remettez votre ancien appareil, vous pouvez économiser jusqu’à 897 euros.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy Z Flip5

D’autre part, si vous décidez d’acheter le Samsung Galaxy Z Fold5, vous recevrez également en cadeau les Buds2 Pro et la coque de protection en choisissant l’une des couleurs exclusives.

Le financement dans ce cas vous permet d’obtenir votre nouveau smartphone à partir de 69,13 euros par mois sans intérêts pendant 24 mois, et vous pouvez obtenir une réduction allant jusqu’à 997 euros en échangeant votre ancien appareil contre le nouveau modèle pliable de grand format de Samsung, qui comprend des améliorations de conception grâce à un nouveau type de charnière optimisée qui permet de laisser l’appareil parfaitement plat lorsqu’il est plié, le processeur le plus puissant à ce jour et bien plus encore.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy Z Fold5

Préférez-vous changer de montre intelligente ? Ne cherchez plus : si vous choisissez d’acheter le Samsung Galaxy Watch6 via la boutique en ligne officielle, vous recevrez en cadeau un bracelet supplémentaire et un chargeur sans fil, d’une valeur de 109,90 euros.

De plus, si vous remettez votre ancien appareil, vous pouvez obtenir une réduction allant jusqu’à 162 euros, ce qui vous permettra de profiter de l’une des montres intelligentes avec Wear OS les plus avancées sur le marché et avec l’un des designs les plus raffinés du moment, au meilleur prix.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy Watch6

Si vous recherchez une nouvelle tablette haut de gamme pour travailler ou consommer du contenu multimédia de la meilleure façon possible, la Samsung Galaxy Tab S9 est probablement votre meilleur choix. Dans ce cas, vous pourrez profiter d’une réduction allant jusqu’à 911 euros sur votre achat en échange de votre ancien appareil.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy Tab S9

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :