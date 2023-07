Samsung Galaxy Watch6 et Watch6 Classic : les nouvelles montres avec Wear OS qui vous aident à mieux dormir

La nouvelle génération de montres intelligentes Wear OS de Samsung est arrivée : voici tout ce que vous devez savoir sur les Galaxy Watch6.

La nouvelle Samsung Galaxy Watch6 avec des bracelets en tissu de différentes couleurs

En plus de la nouvelle série de smartphones pliables, menée par le nouveau Samsung Galaxy Z Flip5, la société a profité de son deuxième événement Galaxy Unpacked qui a eu lieu en 2023 en Corée du Sud pour présenter au monde une nouvelle famille de montres intelligentes, dirigée par les Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic.

Il s’agit de deux montres basées sur la plateforme Wear OS de Google qui conservent de nombreuses caractéristiques de la génération précédente (les Galaxy Watch5 et Galaxy Watch4 Classic respectivement), mais qui ajoutent quelques petites nouveautés intéressantes. Passons en revue tout cela.

Samsung Galaxy Watch6 et Watch6 Classic, toutes les informations

Samsung Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic Caractéristiques Galaxy Watch6 Galaxy Watch6 Classic Dimensions 40 mm : 38,8 x 40,4 x 9,0 mm, 28,7 grammes

44 mm : 42,8 x 44,4 x 9,0 mm, 33,3 grammes 43 mm : 42,5 x 42,5 x 10,9 mm, 52 grammes

47 mm : 46,5 x 46,5 x 10,9 mm, 59 grammes Écran 40 mm : Super AMOLED de 1,3 pouces, résolution de 432 x 432 pixels

44 mm : Super AMOLED de 1,5 pouces, résolution de 480 x 480 pixels 43 mm : Super AMOLED de 1,3 pouces, résolution de 432 x 432 pixels

47 mm : Super AMOLED de 1,5 pouces, résolution de 480 x 480 pixels Couleurs 40 mm : Gris, or

44 mm : Gris, argent 43 mm : Noir, argent

47 mm : Noir, argent Processeur Samsung Exynos W930, Dual-core à 1,4 GHz Samsung Exynos W930, Dual-core à 1,4 GHz RAM 2 Go 2 Go Système d’exploitation Wear OS 4 avec One UI 5 Watch Wear OS 4 avec One UI 5 Watch Stockage 16 Go 16 Go Capteurs Capteur Samsung BioActive (fréquence cardiaque optique + signal cardiaque électrique + analyse de l’impédance bioélectrique), capteur de température, accéléromètre, baromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de lumière Capteur BioActive de Samsung (fréquence cardiaque optique + signal cardiaque électrique + analyse de l’impédance bioélectrique), capteur de température, accéléromètre, baromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de lumière, capteur Hall 3D Batterie 40 mm : 300 mAh

44 mm : 425 mAh 43 mm : 300 mAh

47 mm : 425 mAh Connectivité LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo LTE41, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo Durabilité 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H 5ATM + IP6842 / MIL-STD-810H

Comme c’est habituel avec les montres de la marque, Samsung a lancé deux versions de chaque modèle, qui se distinguent par leur taille.

Samsung propose le Galaxy Watch6 en versions de 40 et 44 millimètres, et le Samsung Galaxy Wath6 Classic en 43 et 47 millimètres.

Le premier des deux modèles présente une esthétique continue par communiqué à l’ancien Galaxy Watch5 en conservant un corps en aluminium fin, un écran plat et un bracelet en silicone.

Quant au Samsung Galaxy Watch6 Classic, il arrive pour se positionner comme le successeur du Galaxy Watch4 Classic présenté il y a déjà deux ans, avec une esthétique légèrement plus classique avec un boîtier en acier inoxydable et la valeur ajoutée de l’inclusion de la bague rotative.

Dans les deux cas, cependant, nous avons des écrans 20% plus grands grâce à une réduction notable de la largeur des lunettes entourant le panneau. Les écrans utilisent la technologie Super AMOLED et sont également plus lumineux et ont une résolution plus élevée que ceux de la génération précédente.

Samsung a également amélioré le mécanisme des bracelets, et bien qu’il soit toujours possible de les échanger contre n’importe quel autre bracelet utilisant un mécanisme standard, ceux qui sont inclus utilisent un système de clic beaucoup plus facile à utiliser. À cet égard, une nouvelle sangle en tissu légère a été créée pour être utilisée la nuit afin de permettre à la montre de mesurer nos cycles de sommeil sans être dérangeante.

Son processeur est également nouveau et est responsable de donner vie aux différentes fonctions de suivi de santé et de sport incluses dans les montres, y compris un nouveau type d’analyse approfondie des facteurs de score de sommeil, qui peuvent également être consultés directement depuis la montre, sans avoir besoin de recourir à l’application Samsung Health installée sur le smartphone.

Samsung a mis l’accent sur les capacités de ses nouvelles montres pour améliorer notre sommeil. Pour ce faire, un mode de sommeil amélioré a été ajouté qui active également le capteur infrarouge invisible à l’œil humain qui mesure la fréquence cardiaque pendant la nuit, en plus de désactiver les notifications et d’atténuer l’écran de la montre connectée.

En ce qui concerne la pratique sportive, les utilisateurs trouveront une nouvelle fonction qui permet de définir un taux de fréquence cardiaque personnalisé lors de la course, en pouvant choisir différents objectifs en fonction des capacités de chacun.

Le capteur de température a été amélioré et peut maintenant suivre la température de la peau pendant la nuit, ainsi que surveiller la température pendant le cycle menstruel pour fournir des informations précieuses. La détection des chutes est également au rendez-vous.

One UI 5 for Watch arrive sur la série Galaxy Watch6 avec Wear OS dans sa version 4, et introduit notamment une nouvelle application Samsung Wallet qui combine Samsung Pay avec Samsung Pass, ainsi qu’un contrôle gestuel amélioré, la prise en charge de nouvelles applications telles que WhatsApp ou Thermo Check. Cette dernière profite de l’accès à l’API du capteur de température pour mesurer la température des aliments, de l’eau de mer ou d’une piscine sans avoir besoin d’un contact direct.

Prix des Samsung Galaxy Watch6 et Watch6 Classic et où les acheter

Les deux nouveaux membres de la famille Samsung Galaxy Watch peuvent être réservés à partir du 26 juillet et seront disponibles à partir du 11 août.

En plus des deux variantes de taille de chaque modèle, il sera également possible de choisir entre des versions avec connectivité Bluetooth ou Bluetooth + LTE avec prise en charge de l’eSIM.

Leur prix dépendra du modèle et de la version choisie :

Samsung Galaxy Watch6 40 mm Bluetooth : 319 euros

: 319 euros Samsung Galaxy Watch6 40 mm LTE : 349 euros

: 349 euros Samsung Galaxy Watch6 44 mm Bluetooth : 349 euros

: 349 euros Samsung Galaxy Watch6 44 mm LTE : 399 euros

: 399 euros Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm Bluetooth : 419 euros

: 419 euros Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm LTE : 469 euros

: 469 euros Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm Bluetooth : 449 euros

: 449 euros Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm LTE : 499 euros

