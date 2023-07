La caméra des iPhone 15 sera bien meilleure que ce que nous pensions.

Un petit changement dans l’objectif des iPhone 15 améliorerait considérablement le volet photographique.

La caméra des iPhone 15 sera bien meilleure

Nous parlons depuis des semaines des caméras des iPhone 15. D’une part, il est envisagé que tous les modèles soient dotés d’un objectif principal de 48 mégapixels ou que les iPhone 15 Pro Max aient un objectif périscope qui améliorerait le zoom optique. Cependant, les rumeurs ne cessent jamais et maintenant elles nous parlent d’un petit changement qui rendrait le système photographique de l’iPhone 15 bien meilleur que ce que nous pouvions penser, une autre raison possible de l’augmentation des prix des appareils.

Un changement de matériau qui améliorerait la caméra des iPhone 15

Et selon les dernières rumeurs, les iPhone 15 seraient équipés d’un objectif hybride en ce qui concerne les matériaux, composé de six éléments en verre et un en plastique. Ce serait une innovation car les iPhone 15 seraient les premiers à l’incorporer à l’échelle mondiale. Xiaomi a déjà un appareil de ce type, mais il n’est vendu qu’en Chine.

Avec ce changement d’objectif, l’iPhone serait capable d’améliorer de nombreux aspects. D’une part, il serait possible d’augmenter la netteté, d’améliorer la qualité de l’image ou de corriger les erreurs chromatiques. De plus, il permettrait aux iPhone 15 d’avoir une ouverture de ƒ/1.7, une amélioration considérable par communiqué à l’ouverture de ƒ/1.79 des iPhone 14 Pro.

Ce changement d’ouverture permettrait également d’obtenir de meilleurs résultats dans des conditions de faible luminosité, car il serait possible de capter jusqu’à 20% de lumière en plus, ainsi qu’une meilleure profondeur, ce qui permettrait d’obtenir des photos améliorées en mode portrait en pouvant défocaliser davantage l’arrière-plan des images.

Toutes ces améliorations ne sont que le début. Avec elles, Apple prépare le terrain pour les iPhone 16 Pro, plus précisément pour le modèle Pro Max. L’iPhone 16 Pro Max aurait un objectif hybride composé de huit parties, mais contrairement aux iPhone 15, il aurait deux éléments en verre. De plus, les objectifs hybrides seraient également ajoutés au téléobjectif et à l’ultra grand-angle, qui seraient composés de cinq et six éléments.

Quoi qu’il en soit, il faut garder à l’esprit que ces nouvelles informations proviennent d’un utilisateur de Twitter qui filtre généralement des détails sur le monde Android, ce qui indique qu’il faut lire l’information avec prudence. Cependant, ces améliorations dans le domaine de la photographie des iPhone 15 et 16 Pro seraient les bienvenues.



