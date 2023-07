Ce dispositif de Xiaomi révolutionnera ta maison pour seulement 30 euros

Xiaomi baisse le prix de cet appareil intelligent pour la maison avec Google Assistant, mais seulement pendant quelques heures.

Dans l’immense catalogue de Xiaomi, il y a aussi des appareils intelligents pour la maison. L’un d’entre eux est le Xiaomi Mi Smart Clock, une montre intelligente avec Google Assistant qui sert de réveil, d’enceinte pour écouter de la musique, d’écran pour voir les caméras de surveillance et de gestionnaire d’autres appareils intelligents. En plus d’être très utile, le Xiaomi Mi Smart Clock est très bon marché, car il chute jusqu’à 29,99 euros dans la boutique officielle de Xiaomi.

Ce n’est pas le prix de vente recommandé de la montre intelligente, qui coûte initialement 49,99 euros. Cependant, il baisse de prix car il fait partie des « Daily Picks » de la boutique officielle pendant ce mercredi 26 juillet. Cela indique que vous ne pourrez l’acheter que pour 29,99 euros aujourd’hui, ne laissez pas passer l’occasion. Le côté positif est qu’en plus d’économiser 20 euros, l’expédition est totalement gratuite.

Le Xiaomi Mi Smart Clock est également en vente chez MediaMarkt, où vous pouvez l’acheter pour 47,99 euros, et chez PcComponentes, où il reste à 49,99 euros. Comme vous pouvez le voir, aucun de ces stores n’égale le prix magnifique du site web de Xiaomi. Si les enceintes intelligentes de Google vous semblent trop chères, mais que vous voulez profiter d’une expérience similaire, ce Mi Smart Clock est une très bonne option.

Xiaomi Mi Smart Clock

À quoi sert cette offre Xiaomi Mi Smart Clock

Tant le design que les fonctionnalités du Xiaomi Mi Smart Clock nous rappellent plus celles d’un écran intelligent que celles d’une montre intelligente. Tout d’abord, vous pouvez utiliser l’appareil pour voir l’heure où que vous le placiez, que ce soit dans la chambre, dans la cuisine ou dans le salon. Il s’intègrera parfaitement dans n’importe quelle pièce, car il a une esthétique simple et élégante grâce à sa couleur blanche et à ses lignes arrondies.

Vous pouvez également jouer avec le design du Mi Smart Clock en téléchargeant et en définissant différents fonds d’écran. En réalité, vous pouvez personnaliser l’écran pour choisir si vous voulez y afficher l’heure, des informations météorologiques, le calendrier ou des photos de votre galerie personnelle.

En plus de l’utiliser comme une montre, avec ce Xiaomi Mi Smart Clock, vous pourrez également écouter de la musique depuis des plateformes comme Spotify ou YouTube Music. De plus, vous pouvez connecter votre téléphone portable via Bluetooth pour envoyer l’audio depuis celui-ci. La qualité sonore est bonne, donc ce Mi Smart Clock sert également d’enceinte. Attention, vous avez également la possibilité de voir du contenu vidéo envoyé depuis d’autres appareils, tels que des caméras de vidéosurveillance.

L’un des avantages de cette montre intelligente de Xiaomi est qu’elle intègre Google Assistant. L’assistant peut répondre à toutes vos questions, en plus de vous fournir des informations sur la météo, l’état du trafic ou jouer la chanson que vous lui demandez à voix haute. De plus, le fait qu’il soit doté de Google Assistant lui permet également de servir de gestionnaire d’autres appareils intelligents connectés à l’assistant. Par exemple, vous pouvez lui demander d’allumer l’ampoule intelligente du couloir.

Xiaomi Mi Smart Clock

Comme une bonne montre, le Xiaomi Mi Smart Clock vous permet également de configurer des alarmes pour vous réveiller le matin. En réalité, nous vous recommandons de créer une routine de Google Assistant pour qu’en lui souhaitant une bonne journée, il allume la lumière de la pièce, vous donne les dernières nouvelles de la journée et allume le chauffe-eau pour que vous puissiez prendre une douche.

Montre, réveil, enceinte intelligente, assistant personnel… Vous voyez déjà que ce Xiaomi Mi Smart Clock a de multiples applications, c’est donc un appareil qui peut révolutionner votre maison. De plus, il est beaucoup moins cher que les enceintes intelligentes de Google qui vous semblent chères, ce Mi Smart Clock est une option idéale maintenant qu’il est en solde à 29,99 euros sur la boutique Xiaomi.

