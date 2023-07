Google Messages se met à jour avec une fonctionnalité que nous attendions depuis longtemps.

Actuellement, l’application Messages de Google vous permet d’épingler jusqu’à 5 conversations.

Google Messages élargit le nombre de conversations que vous pouvez épingler en haut.

Google travaille depuis longtemps à avoir un client de messagerie qui peut rivaliser avec WhatsApp et Telegram et c’est pourquoi, après la disparition de Hangouts, il concentre tous ses efforts sur l’amélioration de son application Messages pour en faire quelque chose de similaire à iMessage sur iOS.

Ainsi, au cours des derniers mois, Google Messages a reçu de nouvelles fonctionnalités telles que des gestes de balayage et un nouveau sélectionneur de photos et il vient de se mettre à jour avec une fonctionnalité très demandée par ses utilisateurs.

Google Messages améliore l’ancrage des messages

Comme nous le révèle 9to5Google, la dernière version bêta de Google Messages, dont le numéro de version est 20230719_05_RC00, améliore la fonctionnalité d’ancrage des messages en élargissant le nombre de conversations épinglées à un total de 5.

Depuis que Google a ajouté la possibilité d’épingler des messages dans Google Messages il y a quelques années, il n’était possible d’épingler que trois conversations en haut de l’application, mais maintenant la société de Moutain View a décidé d’améliorer cette fonctionnalité en augmentant le nombre de conversations épinglées à 5.

Ainsi, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus, si vous appuyez longuement sur une conversation, une fenêtre contextuelle apparaîtra juste en dessous de l’icône d’épinglage des messages, vous indiquant que vous pouvez désormais épingler jusqu’à 5 conversations en haut de l’application.

Cette nouvelle fonctionnalité de Google Messages est compatible à la fois avec les discussions individuelles et de groupe et vous permettra d’accéder de manière beaucoup plus rapide et facile aux conversations les plus importantes de l’application.

Si vous voulez essayer cette fonctionnalité et d’autres avant les autres, nous vous recommandons de vous inscrire au programme bêta de Google Messages dès que possible, ce que vous pouvez faire en accédant simplement à l’application depuis le Google Play Store et en appuyant sur le bouton Rejoindre que vous trouverez dans la section Rejoindre le programme bêta.

