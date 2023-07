Voici le nouveau design de Google Play Store pour tablettes et smartphones pliables

Google a annoncé via une publication sur le blog des développeurs Android tous les changements qui vont arriver sur Google Play Store afin qu’elle s’adapte mieux aux grands écrans.

Voici à quoi ressemblera Google Play sur les tablettes et les téléphones pliables.

Depuis l’arrivée de Material You sur le Play Store avec Android 12, nous n’avons pas connu de refonte aussi significative de la boutique Google que celle que la Grande G présente maintenant pour les tablettes et les téléphones pliables. La nouvelle nous vient du blog des développeurs Android, où ils ont présenté le redessin pour les grands écrans que la boutique va désormais proposer.

Avec cette refonte, quatre grandes mises à jour ont également été prévues pour les applications qui s’exécutent de manière satisfaisante sur les grands écrans selon la Grande G. Voyons maintenant ce que les développeurs ont inclus.

Voici ce qui a changé sur Google Play Store si vous avez une tablette ou un téléphone pliable

Tout d’abord, la liste des applications a été redessinée de sorte que les applications de meilleure qualité (et les jeux avec des vidéos en haute définition sur le Play Store) puissent être affichées dans une bannière sur la page de l’application. De cette manière, on cherche à offrir à l’utilisateur une expérience aussi proche que possible de ce qu’il trouvera en exécutant en plein écran.

Le classement et la notation de qualité des applications ont également été améliorés. Nous avions déjà mentionné il y a un moment que Google commencerait à avertir des applications de mauvaise qualité avant de les installer sur votre téléphone, mais maintenant, avec cette nouvelle mise en œuvre, les applications de meilleure qualité apparaîtront toujours en premier. Et si elles suivent également les directives d’adaptation aux grands écrans sur les tablettes et les téléphones pliables, elles bénéficieront d’une grande visibilité. Bien sûr, l’avertissement pour les applications de basse qualité ou qui ne fonctionneront pas correctement sur le dispositif apparaîtra également.

Désormais, la barre de navigation apparaîtra sur le côté de l’écran lorsque vous utiliserez Google Play sur une tablette ou un téléphone pliable. L’idée est d’améliorer l’utilisabilité de l’interface en rapprochant ces boutons des pouces des utilisateurs. Des changements ont également été apportés aux tablettes et aux Chromebooks pour que les applications pour enfants aient un onglet dédié, car ce sont eux qui sont les plus susceptibles d’utiliser ces appareils.

Enfin, Google a implémenté des résultats de recherche en écran partagé dans les grands panneaux. L’objectif des développeurs est de faciliter la découverte et la comparaison des applications directement depuis la page de résultats.

Tous ces changements sont officiels et arriveront aux utilisateurs au cours des prochaines semaines, selon la publication. Le déploiement de la nouvelle Play Store en est à ses premières étapes, et ces nouveautés ont l’air très prometteuses.

