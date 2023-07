Il reste peu d’unités de ce realme ‘Plus’ de gamme moyenne avec écran Super Amoled

Il est l’un des meilleurs dans cette gamme de prix, malgré déjà plus d’un an de vie.

C’est l’un des téléphones les moins chers et les plus minces de realme, avec une caméra exceptionnelle et une mise à jour vers Android 13.

Vous recherchez un nouveau téléphone, mais ceux d’aujourd’hui ne vous attirent pas en termes de spécifications et de design ? Vous devriez peut-être jeter un coup d’œil en arrière et acheter l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme de l’année précédente avec une grande réduction. Je vous propose d’opter pour le realme 9 Pro+, que nous avons pu analyser à l’époque, pour 269 euros sur Amazon.

Vous ne le regretterez pas pour plusieurs raisons : il est mis à jour vers Android 13, il a un design très mince, sa caméra dispose d’un stabilisateur optique et ses performances sont comparables à celles de n’importe quel haut de gamme actuel. De plus, c’est le meilleur prix sur le marché, car dans d’autres stores il se situe autour de 300 euros, comme chez PcComponentes.

Obtenez un milieu de gamme très Pro de 2022 pour bien moins cher

Nous commençons par parler de son design, car c’est la première chose que nous voyons et touchons. Dans ce téléphone, nous soulignons sa grande minceur, avec seulement 8 mm d’épaisseur et un poids très léger de 182 grammes. Nous nous habituons déjà aux téléphones dépassant les 200 grammes. Il est fini en plastique, mais il est très bien fini et résistant.

Près de 90% de la façade est occupée par un magnifique écran Super Amoled de 6,4 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est également compatible avec le HDR10+, intègre un lecteur d’empreintes, offre une protection contre les rayures Gorilla Glass 5 et dispose de la fonction always-on. De plus, il est équipé de 2 microphones pour améliorer la qualité des appels et de haut-parleurs offrant un excellent son.

À l’intérieur, il cache la puissante Dimensity 920 de MediaTek, un processeur 6 nm qui fonctionne à 2,5 GHz et qui est très économe en énergie. Il est accompagné de 6 Go de RAM LPDDR4X, de la puce graphique ARM Mali-G68 et de 128 Go de stockage UFS 2.2 à haute vitesse. Ses performances sont plus que remarquables, avec près de 500 000 points dans le test d’Antutu.

À l’arrière, nous trouvons un triple appareil photo avec stabilisateur optique d’image. Il est composé d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP f/1.8, d’un objectif grand angle Sony IMX355 de 8 MP et d’une lentille macro. Nous pourrons enregistrer des vidéos en 4K à 60 fps sans problème et en slow motion à 960 fps. À l’avant, nous trouvons une lentille Sony IMX471 de 16 MP qui réalise des selfies spectaculaires.

➡️ Voir l’offre realme 9 Pro+ (6/128 Go)

Même s’il est très mince, il intègre une batterie de 4500 mAh qui peut nous permettre une utilisation jusqu’à 2 jours complets. Sa charge rapide de 60 W nous permet de la recharger complètement en moins de 45 minutes, pour pouvoir continuer à l’utiliser intensivement. Et en ce qui concerne la connectivité, il est très complet : 5G, prise casque, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS et double SIM (pour deux Nano SIM).

