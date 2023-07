Google promet de nouvelles fonctionnalités de l’IA générative sur Android 14

Google confirme que Android 14 disposera d’une grande variété de fonctions alimentées par l’IA.

Android 14, la prochaine version du système d’exploitation mobile de Google, arrivera officiellement dans quelques mois

Google finalise les détails pour le lancement de la première version stable d’Android 14 et une fois que la société Mountain View a publié la quatrième et dernière version bêta de cette nouvelle version d’Android, tout indique qu’Android 14 arrivera officiellement en septembre avec les nouveaux Google Pixel 8, qui seront plus chers que leurs prédécesseurs.

Au cours de ces derniers mois, plusieurs nouveautés qui arriveront avec Android 14 ont été dévoilées, telles qu’une meilleure gestion de la batterie grâce à des informations beaucoup plus complètes sur son état et son utilisation, la possibilité de supprimer les applications préinstallées ou la duplication des applications qui vous permettra, par exemple, d’utiliser deux comptes Gmail ou YouTube en même temps.

Eh bien, à cet égard, Google vient de confirmer qu’Android 14 disposera de toutes les nouvelles fonctionnalités d’IA générative sur lesquelles travaille la société américaine.

Alphabet confirme qu’Android 14 intégrera les nouvelles fonctionnalités d’IA générative de Google

Comme nous pouvons le lire sur Android Central, Alphabet, la société mère de Google, a récemment publié le communiqué des bénéfices du deuxième trimestre de 2023 qui affiche des revenus de plus de 74 milliards de dollars et Sundar Pichai, directeur exécutif de Google et CEO d’Alphabet, en a profité pour annoncer que Android 14 disposera des dernières avancées en IA générative développées par l’entreprise.

« Android 14, notre dernier système d’exploitation, intégrera nos avancées en IA générative pour personnaliser les téléphones Android. Les équipes de Pixel et Android travaillent ensemble pour faire progresser les derniers appareils »

Lors de la présentation du communiqué des bénéfices d’Alphabet, Pichai a souligné que l’IA générative est déjà intégrée dans bon nombre de ses produits, tels que son moteur de recherche ou Google Workspace et qu’elle arrivera sur leurs appareils Pixel les plus récents avec Android 14.

