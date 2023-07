Samsung Galaxy Unpacked 2023 en direct : toutes les nouveautés présentées par Samsung aujourd’hui

Suivez avec nous le Samsung Galaxy Unpacked 2023 : toutes les nouveautés de Samsung sont ici.

Le deuxième Samsung Galaxy Unpacked 2023 a lieu le mercredi 26 juillet

Enfin, le jour est arrivé. Samsung célèbre aujourd’hui sa deuxième édition de l’événement Galaxy Unpacked de l’année 2023, où il dévoilera sa nouvelle génération de smartphones pliables, de montres intelligentes et de tablettes, selon ce que nous avons découvert au fil des semaines. La société sud-coréenne présentera les nouveaux membres des séries Galaxy Z, Galaxy Tab et Galaxy Watch lors d’un événement organisé en Corée du Sud et diffusé en direct dans le monde entier.

Sur Netcost-security.fr, nous allons suivre l’événement en direct, qui aura lieu ce mercredi 26 juillet à 13h00 heure espagnole. Nous passerons en revue toutes les nouveautés que la société annoncera tout au long du Galaxy Unpacked 2023.

Horaires et comment suivre le Samsung Galaxy Unpacked en direct

Il y aura plusieurs façons de suivre le Unpacked 2023 en direct. La première consiste à passer par Netcost-security.fr, où nous vous présenterons toutes les nouveautés annoncées par Samsung au fur et à mesure.

Il est également possible de regarder la diffusion de l’événement à partir de 13h00, heure espagnole, sur la chaîne YouTube que nous avons liée ci-dessous:

Quelles sont les nouveautés attendues ?

Celui d’aujourd’hui promet d’être l’un des événements les plus importants organisés par Samsung ces derniers mois. On s’attend à ce que ce soit l’une des présentations avec le plus grand nombre de produits depuis longtemps, car en plus du nouveau couple de smartphones pliables, les fuites ont révélé de nouveaux modèles de tablettes Samsung Galaxy Tab et de montres Samsung Galaxy Watch.

Il n’est pas exclu qu’il y ait quelques surprises. Récemment, nous avons pu découvrir des détails sur une prétendue bague intelligente de Samsung, qui pourrait être l’un des secrets les mieux gardés du Unpacked 2023.

