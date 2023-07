L’un des meilleurs Smartwatches Xiaomi continue de chuter de prix: le Xiaomi Watch S1 Active est une véritable aubaine

Il y a déjà plusieurs occasions où nous vous avons parlé de la fantastique Xiaomi Watch S1 Active, mais cette montre intelligente ne cesse de baisser de prix au fur et à mesure que les mois passent. En réalité, actuellement, c’est la meilleure montre Xiaomi que vous pouvez acheter si vous recherchez les meilleures fonctionnalités au moindre coût, car il n’a pas de rival pour ce que vous devez payer pour l’obtenir.

Dans ce cas, vous pouvez l’acheter sur Amazon pour seulement 119,99 euros, une réduction de 80 euros par communiqué à son prix de vente conseillé en France qui le place en tête de liste en termes de communiqué qualité-prix parmi les montres intelligentes, car il est très difficile de trouver les caractéristiques offertes par ce modèle à ce prix.

Sans aucun doute, la caractéristique qui nous attire le plus l’attention dans ce modèle est que pour son prix, vous ne pourrez pas en trouver un autre qui intègre une puce NFC pour effectuer des paiements mobiles, une fonctionnalité incroyable qui nous offrira un grand confort pour ne pas avoir à utiliser notre téléphone portable ou même notre portefeuille, tout sera accessible directement depuis notre poignet.

Mais ce n’est pas la seule qualité de ce modèle, car nous avons également un magnifique écran AMOLED de 1,43 pouces avec une luminosité très élevée, une batterie pouvant durer jusqu’à 12 jours d’utilisation sans avoir à passer par le chargeur et même plusieurs capteurs de précision comme la puce GPS qui nous aideront à enregistrer notre activité physique quotidienne avec la plus grande fiabilité possible.

Comme vous pouvez le voir, on ne peut pas demander beaucoup plus à une montre qui ne coûte que 119,99 euros et qui offre de nombreuses spécifications dignes de modèles beaucoup plus chers. En réalité, nous pensons que c’est une opportunité imbattable si nous voulons nous en procurer une, car nous n’avions jamais pu l’acheter pour si peu d’argent auparavant.

