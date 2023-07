Veux-tu un iPad pliable ? Apple en lancerait un en 2024

Selon les dernières rumeurs, Apple envisagerait de lancer un iPad pliable dans un avenir proche.

Apple lanzaría un iPad plegable

La gamme iPad a beaucoup évolué ces dernières années. Il existe désormais un iPad pour chaque utilisateur et plus que jamais, grâce au lancement de Final Cut Pro, nous pouvons envisager que notre prochain ordinateur ne sera pas un ordinateur, selon ce que dit Apple. De plus, si nous croyons aux rumeurs, l’année prochaine sera une grande année pour l’appareil car il est prévu qu’il soit lancé avec un écran OLED, entre autres nouveautés.

Les fuites augmentent les enjeux car, selon des informations provenant de la même chaîne d’approvisionnement, la société à la pomme croquée envisagerait de lancer un iPad pliable en 2024, quelque chose qui est rumeur depuis un certain temps et qui correspond parfaitement à ce que l’on peut attendre d’Apple lorsqu’elle se lancera dans les appareils pliables.

Apple envisagerait de lancer un iPad pliable en 2024

Selon DigiTimes, qui dispose de sources dans la chaîne d’approvisionnement, Apple envisage de lancer un iPad pliable à l’avenir, probablement l’année prochaine. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, nous savons très bien que l’entreprise a travaillé sur des appareils pliables, en faisant des tests dans ses usines avec deux modèles d’iPhone (un type clapet et un type livre), en plus de détenir plusieurs brevets sur des appareils de ce genre.

Cependant, il semble que ce nouveau communiqué viendrait corroborer les rumeurs existantes sur un iPad pliable. Il y a quelques mois, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple lancerait un iPad pliable en 2024, une information dont ni Mark Gurman ni l’expert en écrans Ross Young n’avaient entendu parler. Kuo a déclaré que l’iPad pliable aurait un design complètement nouveau et un support en fibre de carbone léger et durable.

Cet iPad aurait une strong target= »_blank »>bisagra qui permettrait d’ouvrir et de fermer l’appareil comme un livre, ce qui permettrait d’avoir un écran plus grand que les modèles actuels lorsqu’il est ouvert. Cela pourrait également entraîner une augmentation de son prix par communiqué à l’iPad Pro de 12,9 pouces. Il est encore trop tôt pour confirmer quoi que ce soit, mais il y a déjà deux sources fiables qui affirment que le lancement aura lieu en 2024.

Apple n’a pas encore lancé d’appareil pliable, mais il y a des rumeurs sur un iPhone, un iPad ou un Mac pliables, nous ne pouvons donc pas savoir lequel sera lancé en premier ni lesquels ne verront jamais le jour. Connaissant Apple, il semble logique qu’elle opte pour un iPad pliable avant tout autre appareil, mais comme toujours, nous devrons attendre son annonce pour dissiper tous les doutes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :