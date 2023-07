La mise à jour Android de juillet arrive sur les Samsung Galaxy Z Flip 5G et Galaxy A54 5G européens

La mise à jour de sécurité de juillet est déjà déployée sur les Galaxy Z Flip 5G et Galaxy A54 5G en Europe avec les versions du firmware F707BXXSAJWF1 et A546BXXS4AWF7, respectivement.

L’arrière du Samsung Galaxy A54 5G en couleur vert citron / Photographie de David Freire

Samsung a promis de mettre à jour les meilleurs terminaux de son catalogue, à la fois les plus récents et ceux qui sont déjà sur le marché depuis un certain temps, avec le dernier correctif de sécurité Android dans toutes les régions du monde, et peu à peu, la dernière mise à jour Android arrive sur tous les Galaxy en Europe.

Ainsi, après avoir déployé la mise à jour Android de juillet sur les Galaxy S21 FE du continent européen, le géant coréen a désormais commencé à rendre disponible cette nouvelle mise à jour de sécurité sur les Samsung Galaxy Z Flip 5G et Galaxy A54 5G en Europe.

Les Samsung Galaxy Z Flip 5G et Galaxy A54 5G reçoivent le correctif de sécurité de juillet

Comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de juillet 2023 sur les Galaxy Z Flip 5G et Galaxy A54 5G de plusieurs pays européens, parmi lesquels figurent l’Australie, l’Autriche, la Bulgarie, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Roumanie, la Pologne, le Portugal, Singapour, la Slovaquie, la France, la Suède, la Suisse, les pays baltes, la République tchèque, les Pays-Bas et le Royaume-Unis.

Cette nouvelle mise à jour système arrive sur les Samsung Galaxy Z Flip 5G et Galaxy A54 5G en Europe avec les versions du firmware F707BXXSAJWF1 et A546BXXS4AWF7 et comprend le correctif de sécurité de juillet 2023, qui résout plus de 90 vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité, corrige un certain nombre de problèmes détectés dans l’interface utilisateur, One UI, et améliore la stabilité et les performances de ces deux terminaux.

Si vous possédez l’un de ces deux Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité, il vous suffit de vous rendre dans le menu Paramètres de votre smartphone et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Dès qu’elle sera disponible, il vous suffira de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

