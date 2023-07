iOS 17 Beta 4 déjà disponible : découvrez toutes ses nouveautés

La quatrième version bêta d’iOS 17 est déjà disponible et nous vous présentons toutes les nouveautés arrivées sur iPhone.

iOS 17 Beta 4 déjà disponible

Apple continue de développer iOS 17 et a lancé il y a deux semaines la version bêta publique pour que tout le monde puisse la tester. Mais elle a également fait la même chose pour ceux qui appartiennent au programme de développeurs car iOS 17 Beta 4 est déjà disponible. Bien qu’il s’agisse généralement d’une version avec de nombreuses nouveautés, il ne semble pas que ce soit le cas cette fois-ci, cependant, il existe tout de même de petits détails dignes de mention.

Nouveautés d’iOS 17 Beta 4

Comme nous l’avons dit, les quatrièmes versions bêta sont généralement celles qui incluent le plus de nouveautés, en plus de la première. Apple a eu le temps d’écouter les retours qui lui ont été signalés et comme la version publique a déjà été lancée, elle inclut généralement de nouvelles fonctionnalités que tout le monde peut tester. Ce n’est pas le cas de cette version, mais des nouveautés sont incluses, telles que les suivantes:

Apple continue de modifier l’interface de l’application Messages. Les icônes du sélecteur d’éléments lors de l’envoi ont été modifiées et ont maintenant un style qui imite les applications watchOS ou… visionOS ?

Les boutons de l’application TV ont également été légèrement modifiés.

Sur l’écran verrouillé, si vous mettez le texte plus fin, il est maintenant plus épais.

Nouvelle animation pour AirPlay.

Nouvelle animation lorsque vous voulez partager une photo dans l’application Photos.

Nouvel interrupteur dans Paramètres > Général > AirDrop permettant d’activer ou de désactiver le transfert d’éléments en approchant deux iPhone.

Petite modification de l’interface de l’enregistrement des émotions dans l’application Santé.

L’application Météo affiche désormais la phase lunaire en haut, à côté de la température.

Légère modification de l’animation de l’île dynamique.

N’oubliez pas que vous pouvez installer la version bêta publique en vous inscrivant au programme officiel d’Apple, puis en allant dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Lorsque la nouvelle version apparaît, il vous suffit de cliquer sur Télécharger et Installer pour pouvoir l’installer sur votre iPhone.

De plus, les quatrièmes versions bêta d’iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 et tvOS 17 ont également été lancées. Si vous souhaitez tester les versions bêta, c’est généralement un bon moment car elles sont déjà assez stables. N’oubliez pas que la version finale sera lancée en septembre, lorsque toutes les fonctionnalités seront disponibles, y compris certaines des plus demandées par les utilisateurs.



