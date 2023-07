C’est l’un des Xiaomi les plus beaux et avec 256 Go, il vient de baisser à 366 euros.

Le terminal Android de milieu de gamme est destiné à devenir un best-seller en 2023, mais il a un problème à la maison.

La 13e famille de terminaux Xiaomi est arrivée avec des finitions haut de gamme sur toute sa gamme, spectaculaire.

Voulez-vous un téléphone portable léger, fin, avec une qualité photo enviable et mis à jour vers Android 13? Si vous voulez cela et que vous avez besoin qu’il soit bon marché, avec beaucoup de mémoire interne et un design très confortable et un peu haut de gamme, je vous recommande ce Xiaomi 13 Lite. Il peut être à vous aujourd’hui sur AliExpress pour 366 euros, dans sa version avec 256 Go.

Le terminal de Xiaomi se situe dans la gamme moyenne, entre celle-ci et la gamme basse bon marché, où se trouvent d’autres modèles comme le POCO F4 GT ou le realme 11 Pro+. En termes de performances, il est certainement au niveau des meilleurs, avec un nouveau processeur Qualcomm. Alors qu’il est actuellement disponible sur le site officiel au prix de 499,99 euros, il se situe autour de 425 euros sur Amazon.

Xiaomi 13 Lite (8/256 GB)

Achetez l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme pour 366 euros

Le premier point à souligner concernant ce Xiaomi 13 Lite est son design. C’est un téléphone très fin, avec seulement 7,2 mm d’épaisseur. Cela le rend également très léger, avec seulement 171 grammes. Son corps est réalisé en polycarbonate et en verre. Dans cette offre, seuls les modèles noir et rose sont disponibles.

Dans ce corps compact, il intègre un écran OLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement variable de 1-120 Hz. C’est l’un des meilleurs écrans du marché actuel, il a une luminosité maximale de 1000 nits, est protégé par Gorilla Glass 5 et est compatible avec HDR10+ et Dolby Vision.

Un autre aspect remarquable est son appareil photo, en particulier l’appareil photo frontal. Il dispose d’un double appareil photo frontal, avec double flash, composé d’un capteur Samsung de 32 MP et d’un autre de 8 MP pour les effets de profondeur. Jamais un selfie n’a été aussi réussi. En ce qui concerne l’appareil photo arrière, nous avons un triple appareil photo avec capteur Sony de 50 MP f/1.8, un objectif grand angle de 8 MP et une lentille macro.

En ce qui concerne ses performances, vous n’aurez aucun problème pour plusieurs raisons. Il intègre une puce Snapdragon 7 Gen 1 de 4 nm qui fonctionne à 2,4 GHz et qui est très efficace sur le plan énergétique. Il est également livré avec 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 2.2. Le responsable des graphiques est l’Adreno 644 et il est capable de dépasser les 550 000 points dans le test Antutu.

Malgré sa finesse extrême, il possède une batterie de 4500 mAh qui peut offrir une autonomie d’environ 2 jours complets. Mais si vous vous retrouvez à court d’énergie, ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité d’utiliser une puissance de charge allant jusqu’à 67 W.

Xiaomi 13 Lite (8/256 GB)

Enfin, en ce qui concerne la connectivité, on constate qu’il n’y a pratiquement aucune différence avec les modèles haut de gamme les plus premium. Il est compatible avec les réseaux 5G, NFC, infrarouges, le GPS de haute précision, le WiFi 6, Bluetooth 5.2 et Dual SIM à l’aide de deux Nano SIM ou même d’une carte eSIM.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des offres spéciales de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :