watchOS 10 beta 4 obtient des limites de charge optimisées et plus encore

Apple vient de sortir la quatrième bêta de watchOS 10 pour les développeurs. Cette mise à jour arrive deux semaines après l’annonce de la version bêta publique et trois semaines après la sortie de la troisième bêta.

watchOS 10 est une mise à jour importante qui s’améliore progressivement avec chaque mise à jour bêta incrémentielle, et on peut en dire autant pour la mise à jour d’aujourd’hui. Elle apporte la fonctionnalité de limite de charge optimisée et estime avec précision les niveaux de batterie.

Apple met à disposition la quatrième bêta de watchOS 10 avec le numéro de build 21R5320i. Il s’agit d’une importante mise à jour logicielle d’environ 545 Mo en taille de téléchargement. Pour le moment, elle est réservée aux développeurs, mais on peut s’attendre à une nouvelle version bêta publique dans un avenir proche, qui sera également la première version bêta publique pour l’Apple Watch.

Si vous êtes développeur, vous pouvez installer librement la version bêta 4 de watchOS 10 sur votre montre. Pour être éligible, assurez-vous de posséder une Apple Watch Series 4 ou un modèle plus récent pour accéder à la version bêta de watchOS 10.

En ce qui concerne les changements, les notes de version officielles confirment deux grands changements apportés avec la mise à jour d’aujourd’hui, notamment l’ajout de la fonctionnalité de limite de charge optimisée ainsi que de meilleures estimations des niveaux de batterie sur l’Apple Watch Series 6 (40 mm).

Nouvelle fonctionnalité La limite de charge optimisée est maintenant disponible sur l’Apple Watch SE, la Series 6, la Series 7 et la Series 8. Consultez les informations sur la charge de batterie optimisée sur votre Apple Watch pour plus d’informations. (110117793)

Problèmes résolus Résolution : L’Apple Watch Series 6 (40mm) estime de manière plus précise la capacité maximale de la batterie. (109589671)



Si votre iPhone ou iPad fonctionne avec la dernière version de la bêta développement ou publique d’iOS 17, vous pouvez facilement charger la version bêta de watchOS 10 sur votre montre.

Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Général > Mise à jour logicielle. Sélectionnez Mises à jour bêta et activez l’option de la version bêta développeur de watchOS 10. Revenez en arrière et téléchargez la troisième bêta de watchOS 10. C’est tout.

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50% et connectée à un réseau WiFi. Après avoir installé le profil bêta, ouvrez l’application Apple Watch sur votre téléphone, rendez-vous dans Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer, puis installez le nouveau logiciel.

La quatrième bêta de watchOS 10 sera maintenant téléchargée et transférée sur votre Apple Watch. Une fois l’installation terminée, votre montre redémarrera. Une fois tout terminé, vous pourrez commencer à utiliser votre Apple Watch.

