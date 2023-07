Ces écouteurs sans fil avec réduction de bruit coûtent environ 70 euros sur Amazon avec cette offre

Les Jabra Elite 4 sont les écouteurs phares de cette offre intéressante sur Amazon.

Les Jabra Elite 4 ont une réduction de prix sur Amazon

De nos jours, il est très difficile de ne pas trouver des écouteurs qui vous plaisent, car il existe de grandes alternatives pour tous les goûts et tous les budgets. Parmi eux, nous pouvons voir certains avec des prix très élevés, tels que les AirPods d’Apple, ou d’autres moins chers, comme le cas de ces écouteurs que nous vous présentons dans ce post, qui sont maintenant en plus en promotion sur Amazon.

Il s’agit des écouteurs sans fil avec réduction de bruit Jabra Elite 4, qui ont généralement un prix de 99,99 euros, à la fois sur Amazon et sur leur site officiel, mais maintenant avec cette offre, leur valeur a été réduite et considérablement. Ces Jabra ont également une évaluation sur Amazon de 4,4 étoiles, tandis que 69% de ces évaluations les qualifient de produit 5 étoiles.

Jabra Elite 4

Ces Jabra Elite 4 ont une réduction intéressante sur Amazon

En tenant compte de leur prix de 99,99 euros et de leur réduction de 30%, les Jabra Elite 4 sont vendus à 69,99 euros et bénéficient de la livraison gratuite, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime. Comme vous pouvez le voir, leur réduction est de 30 euros, ce qui ne semble pas trop fou, mais c’est une baisse très intéressante, car elle fait que leur prix est bien inférieur aux 100 euros habituels.

Les Jabra Elite 4 sont des écouteurs Bluetooth 5.2 assez abordables par communiqué à d’autres de la propre société et à d’autres disponibles sur le marché. De plus, ils ont un design très élégant et confortable, ainsi qu’une résistance à la pluie et à la transpiration, avec une certification IP55. En plus de ce qui a déjà été mentionné sur leur Bluetooth 5.2, il convient de mentionner que nous trouvons des pilotes de 6 mm, une annulation active du bruit et un mode HearThrough.

En ce qui concerne leur autonomie, nous avons également quelques mots à dire, car elle peut atteindre jusqu’à 28 heures avec le boîtier (ANC désactivée). De plus, ces Jabra Elite 4 ont Google Fast Pair, ce qui permet une connexion rapide à un appareil Android, ainsi que Microsoft Swift Pair, ce qui nous permet de les associer à un PC avec Windows. Ils ont également une connectivité multipoint.

Jabra Elite 4

Cela dit, il ne reste plus qu’à rappeler que ces Jabra Elite 4 peuvent être à vous pour un prix de 69,99 euros sur Amazon, grâce à cette réduction que nous vous présentons dans ce post.

