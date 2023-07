Le prix de ce Motorola bénéficie d’une réduction de 62 euros sur Amazon

Le Motorola Moto G73, qui est déjà assez économique, bénéficie d’une réduction intéressante sur Amazon.

Parmi toutes les offres sur Amazon, nous pouvons toujours trouver de nombreux smartphones, qu’ils soient d’entrée de gamme, de milieu de gamme ou haut de gamme, par exemple. Dans ce cas, nous avons entre nos mains un téléphone actuel de milieu de gamme avec de bonnes performances et à un prix plus qu’abordable pour le grand public. Le téléphone en question est le Motorola Moto G73 5G, qui bénéficie maintenant d’une réduction intéressante sur Amazon, réduisant son prix de près de 70 euros.

Le Moto G73 est généralement vendu au prix de 299 euros, aussi bien sur Amazon que sur son site officiel, où il est également actuellement en réduction, mais avec une réduction moins importante que celle que nous pouvons trouver sur Amazon. Sur cette boutique mentionnée, par ailleurs, nous pouvons voir que les évaluations donnent à ce dispositif Motorola une note de 4,4 étoiles, tandis que 67% des utilisateurs qualifient ce produit de 5 étoiles. Il est évident que la majorité des acheteurs sont plus que satisfaits de ce smartphone.

Étant donné que son prix recommandé est de 299 euros et que sa réduction est de 21%, le Moto G73 est proposé à 237 euros sur Amazon. De plus, notez que si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite, ce qui est toujours un grand avantage lors de l’achat d’un nouveau produit. Revenons à cette offre, sa réduction est de 62 euros, ce qui est une somme considérable compte tenu du fait que c’est déjà un téléphone mobile assez abordable.

Sans aucun doute, ce Moto G73 est l’un des meilleurs téléphones mobiles de milieu de gamme de Motorola, et une bonne preuve de cela est qu’il est équipé d’un écran IPS de 6,5 pouces, avec une résolution Full HD+ (2 400 x 1 080p) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce n’est pas la seule caractéristique remarquable, car nous devons parler de son processeur, le MediaTek Dimensity 930, ainsi que d’autres caractéristiques, comme le fait qu’il dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, extensibles jusqu’à 1 To grâce à une microSD.

En ce qui concerne sa batterie, nous pouvons mentionner qu’il utilise une batterie de 5 000 mAh, qui prend en charge une charge rapide TurboPower de 30 W, ce qui permet à ce smartphone d’être complètement chargé en une heure. Le Moto G73, qui fonctionne sous Android 13, dispose également d’un appareil photo remarquable dans sa gamme de prix. Nous parlons d’un triple appareil photo arrière composé d’un capteur principal de 50 MP, d’un objectif macro de 8 MP et d’un objectif ultra grand-angle de 118 degrés. Il y a aussi sa caméra frontale, que nous pouvons utiliser pour les selfies, par exemple, qui est équipée de 16 MP.

De plus, nous devons également mentionner qu’il dispose d’un lecteur d’empreintes sur le côté, d’une reconnaissance faciale, d’un capteur de proximité, d’un capteur SAR, d’un accéléromètre et de haut-parleurs stéréo prenant en charge le son Dolby Atmos, ainsi que la 5G, le Bluetooth 5.3, le WiFi ac et une prise casque mini-jack 3,5 mm pour connecter des écouteurs. Cela dit, rappelez-vous que ce Motorola Moto G73 est vendu au prix de 237 euros sur Amazon, avec livraison gratuite, ce qui est loin d’être négligeable.

