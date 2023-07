iOS 17 bêta 4 : Voici ce qui est nouveau

iOS 17 bêta 4 est là, et il inclut une poignée de petits changements et de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Dirigez-vous ci-dessous pendant que nous vous présentons tout ce qui a changé avant la sortie d’iOS 17 au grand public en septembre.

La première bêta d’iOS 17 a été publiée après la WWDC le 5 juin, et la bêta deux a été publiée deux semaines plus tard le 21 juin. iOS 17 bêta 2 comprenait des mises à jour d’AirDrop, des changements dans l’application Paramètres, le support du fondu enchaîné dans Apple Music, et plus encore. iOS 17 bêta 3 a été publiée le 5 juillet et a apporté plus de crédits détaillés à la Musique et bien plus encore.

Depuis la sortie de la bêta 3 d’iOS 17, Apple a également publié la première bêta publique d’iOS 17. Nous prévoyons qu’une nouvelle version de la bêta publique d’iOS 17 sera publiée cette semaine ou la semaine prochaine.

Quoi de neuf dans la bêta 4 d’iOS 17 ?

Avant la fermeture de Photo Stream cette semaine, la bêta 4 d’iOS 17 supprime complètement cette fonctionnalité.

La bêta 4 d’iOS 17 comprend un nouveau Switch dans l’application Paramètres qui permet aux utilisateurs de désactiver la possibilité d’initier des transferts AirDrop en rapprochant deux appareils.

Dans l’application Messages, Apple a modifié la disposition et les icônes des applications Messages dans la bêta 4 d’iOS 17.

Comme repéré par Hidde Collee sur Twitter, la bêta 4 d’iOS 17 inclut une légère modification du design des boutons dans l’application TV.

Il y a aussi une nouvelle animation de sélection AirPlay incluse dans la bêta 4 d’iOS 17:

Sur l’écran verrouillé, la bêta 4 d’iOS 17 a rendu légèrement plus épaisse l’option de texte la plus fine. C’est à nouveau iOS 7!

Avez-vous repéré autre chose ?

Avez-vous repéré autre chose ?

Avez-vous repéré d'autres changements dans la version d'aujourd'hui de la bêta 4 d'iOS 17 ou de la bêta 4 d'iPadOS 17 ?



