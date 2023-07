Quand est le Samsung Unpacked et qu’est-ce qui va être présenté

No te enrolles, que la moda es doblarse.

Le prochain Samsung Unpacked est de plus en plus proche. Étant l’un des événements technologiques les plus marquants de cet été, les attentes sont très élevées. Et il y a des raisons de l’être, car les annonces prévues sont très attrayantes et intéressantes pour le marché des téléphones pliables, des tablettes et des dispositifs portables. Le 26 juillet à 13h00 heure espagnole, nous serons témoins d’annonces très importantes dans l’industrie de la technologie mobile.

Les nouveaux appareils que Samsung apportera

Le dernier Unpacked a eu lieu en février dernier et, comme d’habitude, il a été l’occasion de présenter au public sa gamme phare de smartphones : les Samsung Galaxy S23, ainsi que d’autres produits tels que les ordinateurs portables ultracompacts Galaxy Book.

Dans ce cas, cependant, nous serons témoins des smartphones très attendus de la nouvelle gamme Samsung Galaxy Z, mais ils ne seront pas les seuls appareils intéressants qui seront présentés lors de cet Unpacked. Voici ce que nous nous attendons à voir lors de l’Unpacked:

Les nouvelles montres de Samsung . La Samsung Galaxy Watch 6 et la Watch 6 Classic seront officiellement dévoilées lors de ce Unpacked qui se tiendra le 26 juillet à 13h00 , bien qu’elles aient déjà été aperçues lors de fuites survenues ces dernières semaines, ou même au poignet du footballeur de Tottenham, Son Heung-Min.

. La Samsung Galaxy Watch 6 et la Watch 6 Classic seront officiellement dévoilées lors de ce , bien qu’elles aient déjà été aperçues lors de fuites survenues ces dernières semaines, ou même au poignet du footballeur de Tottenham, Son Heung-Min. Le nouveau modèle de tablette premium Galaxy Tab S . Oui, le marché des tablettes est plus restreint que celui d’autres dispositifs, mais la Samsung Tab S9 qui sera présentée lors de cet événement en laissera plus d’un bouche bée . En réalité, de nombreuses spécifications et prix ont également fuité, ce qui suscite de nombreuses attentes pour la nouvelle tablette phare de la société coréenne .

. Oui, le marché des tablettes est plus restreint que celui d’autres dispositifs, mais la Samsung Tab S9 qui sera présentée lors de cet événement . En réalité, de nombreuses spécifications et prix ont également fuité, ce qui suscite de nombreuses attentes pour . D’autres possibilités non confirmées. L’un des points forts de Samsung en tant que marque est qu’elle englobe de nombreux types de dispositifs. Cela alimente les rumeurs concernant l’arrivée de dispositifs tels que des Galaxy Buds 3, de nouvelles Smart Tag 2, ou des mises à jour de leur famille FE avec de nouveaux terminaux pour la gamme haute accessible, quelque chose qui a été dévoilé le mois de juin dernier, mais on ne sait pas s’ils seront présentés lors du Unpacked.

Comment pouvons-nous voir le Unpacked

Avec tout ce que peut apporter ce Samsung Unpacked, et avec l’horaire qui favorise le public européen, c’est une occasion parfaite pour profiter en direct des grandes annonces que Samsung fera dans le panorama Android. C’est pourquoi nous vous expliquons ici comment regarder en ligne le Unpacked, qui ne présente aucune difficulté.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :