Apple lance iOS 17 Beta 4 et iPadOS 17 Beta 4 aux développeurs.

Hier, Apple a publié iOS 16.6 au public, et aujourd’hui, la société propose la quatrième version bêta d’iOS 17 et d’iPadOS 17 aux développeurs. Apple travaille en continu sur la version bêta d’iOS 17 ainsi que sur les mises à jour d’iOS 16. Les nouvelles versions bêta pour iPhone et iPad apportent des améliorations et des changements intéressants que nous discuterons ci-dessous.

En réalité, il s’agit de la cinquième version bêta qu’Apple publie pour iOS 17 depuis son lancement. Cela s’explique par deux troisièmes versions bêta, dont une réédition. Il y aura probablement d’autres mises à jour de la version bêta d’iOS 17 avant sa sortie au public. Il reste encore plus d’un mois avant la sortie d’iOS 17.

En plus d’iOS 17 Beta 4 et d’iPadOS 17 Beta 4, Apple a également publié aujourd’hui watchOS 10 Beta 4, tvOS 17 Bet 4, macOS Sonoma 14 Beta 4, et visionOS 1.0 Beta 2. La quatrième version bêta d’iOS 17 et d’iPadOS 17 est livrée avec le code 21A5291h. Et la quatrième version bêta sera basée sur votre version iOS actuelle.

En ce qui concerne les changements et les fonctionnalités, comme il s’agit d’une version bêta, vous ne trouverez pas le journal des modifications sur la page de mise à jour. Les notes de mise à jour montrent de nombreux changements. Cependant, comme la mise à jour vient d’être publiée, je n’ai pas encore trouvé beaucoup de changements. Mais une fois que je les aurai trouvés, je les ajouterai ci-dessous sous forme de liste.

Icônes de menu mises à jour dans Messages

La quatrième version bêta d’iOS 17 et d’iPadOS 17 est actuellement disponible pour les développeurs. Elle sera bientôt disponible pour les testeurs bêta du public également dans un ou deux jours. Ce sera la deuxième version bêta publique, mais elle sera identique à la quatrième version bêta pour les développeurs. Si vous utilisez une version bêta d’iOS 17, vous verrez la quatrième version bêta sur la page de mise à jour. Pour vérifier les mises à jour, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Si vous souhaitez rejoindre iOS 17 Beta, vous pouvez consulter ce guide.

