L’honneur 70 bénéficie d’une réduction d’environ 250 euros sur son prix sur Amazon.

L’Honor 70 est l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme sur le marché et il bénéficie maintenant d’un prix très intéressant.

L’Honor 70 bénéficie d’une réduction importante sur Amazon

Comme nous le disons souvent, parmi toutes les offres que nous pouvons trouver sur Amazon, il y a toujours une bonne variété de smartphones qui bénéficient de réductions intéressantes, comme c’est le cas du téléphone que nous vous présentons dans cet article. Cette fois-ci, nous avons un appareil avec une puissance plus que remarquable et d’autres caractéristiques qui rendent son prix abordable encore plus attractif pour ceux qui sont à la recherche d’un nouveau téléphone.

Plus précisément, nous parlons de l’Honor 70, dans sa version avec 256 Go de mémoire interne et 8 Go de RAM, qui a généralement un prix de 599 euros, à la fois sur Amazon et sur son site officiel, et il est maintenant en réduction dans les deux stores, bien que nous vous annonçons déjà que la réduction la plus intéressante se trouve sur Amazon. Dans ledit store, il bénéficie en effet d’une évaluation de 4,2 étoiles, tandis que 60% de ces évaluations le qualifient de produit 5 étoiles.

Honor 70 (8 Go de RAM et 256 Go de mémoire)

L’Honor 70 peut être à vous avec une grande réduction de prix sur Amazon

En entrant dans le vif du sujet, en tenant compte du fait que son prix habituel est de 599 euros et que sa réduction est de 42%, l’Honor 70 est proposé à 349,47 euros sur Amazon, où vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite, à condition d’être abonné à Amazon Prime. Ainsi, vous pouvez économiser 249,53 euros sur son prix d’achat, ce qui est une réduction plus que satisfaisante, d’autant plus que cet appareil de la société chinoise Honor, une filiale de Huawei, bénéficie de performances très compétitives.

L’Honor 70, avec 256 Go de mémoire interne et 8 Go de RAM, dispose d’un processeur qui est l’un des meilleurs de la gamme moyenne d’Android, le Snapdragon 778G+, une version améliorée du Snapdragon 778G qu’ils ont réussi à exploiter au maximum. Son processeur n’est pas la seule chose, car ce smartphone est également équipé de la carte graphique Adreno 642L à 608 MHz et d’Android 13 comme système d’exploitation, et il devrait recevoir Android 14 lorsque ce système d’exploitation sera disponible. Avec ces caractéristiques, il est clair que nous avons affaire à un téléphone qui appartient à une gamme moyenne très élevée.

De plus, nous devons souligner que ce téléphone a un corps en verre d’une épaisseur de seulement 7,9 mm et un poids de 178 grammes. Nous avons également un écran OLED de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 12 Hz, ainsi qu’une compatibilité avec HDR10+ et un verre courbé qui crée des bords incurvés prononcés sur les côtés. D’autre part, son lecteur d’empreintes digitales se trouve sur l’écran, ce qui est inhabituel par communiqué à d’autres smartphones de la même gamme et de prix similaires.

Parmi ses autres avantages, on trouve également sa section photographique, dans laquelle on peut trouver un triple appareil photo arrière Sony de 54 MP, incluant un grand angle et une lentille macro. De plus, il peut enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips et prendre des captures d’écran au ralenti à 960 ips. De plus, il y a son objectif frontal de 32 MP. Au-delà des outils qu’il utilise pour prendre des photos remarquables, il faut également mentionner que sa batterie a une capacité de 4800 mAh, ce qui nous permet d’avoir une autonomie pouvant aller jusqu’à 2 jours entiers, et nous pourrons le recharger rapidement avec une puissance allant jusqu’à 66 W.

Honor 70 (8 Go de RAM et 256 Go de mémoire)

Avant de finir, gardez à l’esprit que sa connectivité comprend la 5G, le NFC, le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, le GPS et la double SIM (avec deux Nano SIM). Rappelez-vous, l’Honor 70 est proposé à 349,42 euros sur Amazon, en plus de bénéficier de la livraison gratuite.

