Résultats du deuxième trimestre de Spotify : augmentation de 17 % du nombre d’abonnés, perte nette de 302 millions d’euros

Spotify, le service populaire de streaming musical, a récemment publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2023. La société compte 220 millions d’abonnés payant, ce qui représente une augmentation de 17% par communiqué à l’année précédente. De plus, le service de streaming audio a enregistré 551 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soit une augmentation de 27%. Cependant, la société a également annoncé une perte nette de 302 millions d’euros pour le trimestre, soit plus du double de la perte de la même période l’année dernière. De plus, l’ARPU de Spotify a baissé de 6%.

Résultats inférieurs aux attentes et faibles prévisions

Spotify prévoyait un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros pour le trimestre, mais il est tombé en dessous de cet objectif avec un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros. La société a également formulé des prévisions faibles pour le trimestre à venir, avec un chiffre d’affaires prévu entre 3,3 milliards et 3,5 milliards d’euros. Cette nouvelle a entraîné une baisse de 13% des actions de Spotify.

Malgré les résultats inférieurs aux attentes et les prévisions faibles, la base d’abonnés de Spotify continue de croître. La société compte désormais 220 millions d’abonnés payants, soit une augmentation de 17% par communiqué à l’année précédente. Cette croissance est due en partie à l’expansion de la société sur de nouveaux marchés, notamment l’Inde et la Russie.

La perte nette de Spotify pour le trimestre s’est élevée à 302 millions d’euros, soit plus du double de la perte enregistrée lors de la même période l’année dernière. La société attribue cette perte à plusieurs facteurs, notamment des redevances musicales plus élevées et le coût des coupures de podcasts. Spotify a investi massivement dans les podcasts ces dernières années, mais il a été critiqué par certains podcasteurs qui estiment que la société ne les rémunère pas suffisamment.

Spotify a également procédé à des licenciements et à des changements cette année. Le PDG Daniel Ek a déclaré que l’accent de la société cette année était « la rapidité et l’efficacité ». En janvier, la société a licencié 6% de son effectif mondial, soit environ 600 personnes. En avril, elle a fermé Spotify Live, qui concurrence Clubhouse, et Heardle, qui concurrence Worldle. La société affirme que ces changements sont nécessaires pour équilibrer ses finances.

Conclusion

Le communiqué sur les résultats du deuxième trimestre de Spotify montre que la société continue de développer sa base d’abonnés, mais qu’elle rencontre également des défis en termes de chiffre d’affaires et de perte nette. L’expansion de la société sur de nouveaux marchés contribue à la croissance des abonnés, mais il reste à savoir si cette croissance sera suffisante pour compenser les pertes de la société. Spotify devra continuer à innover et à trouver de nouvelles façons de générer des revenus s’il souhaite rester compétitif sur le marché saturé du streaming musical.

