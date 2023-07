Effondrement de 180 euros : cette smart TV Samsung 4K de 65 pouces est une opportunité

Une bonne économie pour l’une des télévisions Samsung de milieu de gamme les mieux vendues de l’année.

Télévision intelligente spectaculaire du fabricant coréen avec son intelligent et HDR10.

Si vous avez besoin de remplacer votre télévision ou d’acheter une autre smart TV bon marché pour une pièce plus grande, je vous recommande cette TV Samsung de 65 pouces qui vient de baisser à 599,99 euros sur Amazon. Il s’agit d’un modèle de 2022 qui cette année connaît un grand nombre de ventes, tant pendant le Prime Day que hors des périodes de grandes offres. Attention, son prix chez PcComponentes est de 669 euros, le deuxième plus bas.

65 pouces est une taille plus que convenable pour la plupart des salons. Cela dépendra également du type de meuble où vous allez le placer. Par exemple, j’ai une télévision de 65 pouces, mais je pourrais en avoir une de 85″ sans problème car le meuble ne me limite pas. Mais vous pouvez avoir une de 65″ avec haute définition et Alexa intégrée pour moins de 600 euros.

Achetez un bon téléviseur de 65 pouces pour moins de 600 euros

La Série 7 des téléviseurs intelligents de Samsung est la plus vendue, tant en raison de son prix que de ses fonctionnalités. Ce modèle de 65 pouces intègre un écran LCD avec la technologie Crystal UHD propre à Samsung, qui tente d’imiter ce que nous avons vu sur d’autres téléviseurs LG avec leur NanoCell.

C’est un écran avec une très haute résolution, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et compatible avec tout le contenu en HDR10+ des plateformes telles que Prime Video, Netflix ou Disney+, entre autres. Il offre une très bonne qualité d’image pour son prix et sa taille, et grâce à la technologie PurColor, les couleurs seront plus vives.

Il intègre 2 haut-parleurs d’une puissance totale de 20W RMS qui offrent un son global de grande qualité. Ils sont compatibles avec Dolby Digital Plus, ce qui garantit un son plus immersif et défini. Nous pourrons également utiliser sa sortie optique pour connecter un système Home Cinema jusqu’à 5.1 canaux si nous le souhaitons.

Cette smart TV Samsung intègre le système d’exploitation Tizen dans sa version 7. Il est très facile à utiliser, c’est comme le système que proposent les téléviseurs Xiaomi, avec un menu très simple et un accès à un store d’applications adaptées à la télévision, ainsi que des jeux.

En ce qui concerne sa connectivité, à l’arrière, elle cache plusieurs ports : 2 HDMI, un USB-a, une entrée réseau RJ45, une sortie audio optique, un slot pour cartes CI et une entrée TV et satellite. Du côté sans fil, cette smart TV intègre le WiFi et le Bluetooth pour que vous puissiez connecter et utiliser vos écouteurs sans fil pour regarder un film.

➡️ Voir l’offre Téléviseur Samsung AU7095 (65″)

Avec le système Tizen est intégré l’assistant Bixby, mais il sera plus facile d’utiliser Alexa qui est également compatible. De cette façon, nous pourrons utiliser notre voix et la télécommande de cette télévision pour contrôler le reste des appareils intelligents de la maison tels que les ampoules WiFi, les robots aspirateurs ou les prises.

