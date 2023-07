Téléchargez les fonds d’écran macOS de Rancho Cucamonga [U: Nouvelle version sombre]

Basic Apple Guy est de retour ce week-end avec un autre superbe fond d’écran pour iPhone, iPad et Mac. Le nouveau design est inspiré d’une blague de Craig Federighi qui est devenu un design serein et magnifique rendant hommage à l’imaginaire « macOS Rancho Cucamonga ».

Mise à jour 25/07/23 : Basic Apple Guy a publié une version élégante « de nuit » de son fond d’écran Rancho Cucamonga pour iPhone, iPad et Mac.

Basic Apple Guy a partagé les nouveaux fonds d’écran et l’histoire de la création de cette œuvre dans un article de blog ce week-end.

Pour mettre tout le monde au courant, lors de la conférence WWDC14, au début de la transition des systèmes d’exploitation ayant des noms de gros chats (Lion, Jaguar, Tiger, Leopard, etc.) à des noms de lieux en Californie, Craig Federighi a plaisanté sur l’existence de l’équipe « Crack Marketing » d’Apple parcourant la Californie à la recherche du prochain nom pour OS X. Avant de dévoiler OS X Yosemite, Apple a tease en proposant les noms OS X Oxnard, OS X Weed et oui, OS X Rancho Cucamonga. … Pour rendre hommage à Rancho, plutôt que d’être la cible d’une blague de la conférence WWDC, j’ai voulu voir si je pouvais créer un magnifique fond d’écran dans le style de macOS pour cet endroit.

Pour aller plus vite, Basic Apple Guy a créé le premier design avec Midjourney, mais il était de si basse résolution qu’il a décidé de recréer une version à partir de zéro avec une meilleure qualité et plus de détails ainsi qu’un « arbre vectorisé au point de fuite ».

Je pense que Craig et l’équipe de marketing d’Apple seront très fiers lorsqu’ils verront le résultat final de Basic Apple Guy????. (Pensée aléatoire : ce serait génial si ce fond d’écran était présenté lors d’une keynote d’Apple, non ?)

Téléchargez les fonds d’écran macOS Rancho Cucamonga pour iPhone, iPad et Mac

Voici un aperçu de Rancho de nuit :

