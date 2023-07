Créer des Reels originaux sur Instagram est bien plus facile avec cette nouvelle fonction

Les nouveautés d’Instagram vous permettent de créer des Reels de qualité à partir de modèles conçus par d’autres créateurs du monde entier.

Avec les nouveaux modèles de Reels d’Instagram, il est beaucoup plus facile de créer du contenu de qualité

Instagram a lancé une nouvelle fonctionnalité dans son application, qui promet de faciliter considérablement la création de Reels originaux et de qualité. Pour ce faire, la plateforme offre la possibilité d’utiliser des modèles créés par d’autres créateurs de contenu sur le réseau social, vous faisant ainsi gagner du temps et des efforts lors de la création de vos propres Reels.

La fonctionnalité est déjà disponible pour les utilisateurs de l’application et sera progressivement disponible pour un plus grand nombre de personnes. Nous allons vous expliquer en quoi elle consiste et comment l’utiliser.

Créez des Reels originaux et de qualité avec les nouveaux modèles d’Instagram

Comme l’entreprise l’a annoncé sur son blog, les utilisateurs d’Instagram ont désormais la possibilité d’explorer les modèles créés par d’autres créateurs. Les modèles seront organisés en différentes catégories, la première étant constituée des modèles les plus recommandés selon Instagram.

Pour créer un Reel à partir d’un modèle, il suffit de suivre quelques étapes simples :

Ouvrez Instagram et appuyez sur le bouton « Créer » situé en bas au centre de l’écran Appuyez sur l’option « Reel » puis sur l’icône de l’image dans le coin inférieur gauche Enfin, appuyez sur « Modèles ».

À partir de là, vous pouvez choisir le modèle qui correspond le mieux au type de Reel que vous souhaitez créer, et étant donné que l’audio, le nombre de clips, la durée des clips et les effets AR sont ajoutés automatiquement, vous n’avez qu’à vous préoccuper d’inclure le contenu.

D’autre part, si vous voyez à un moment donné un Reel qui vous plaît et que vous souhaitez le reproduire avec votre propre contenu, vous devez vérifier si le texte « Utiliser le modèle » apparaît à côté du nom du créateur. En appuyant dessus, vous serez directement dirigé vers une galerie où apparaissent tous les Reels créés à l’aide de ce modèle, ainsi qu’un bouton qui vous permet de commencer à travailler sur un nouveau Reel à partir de celui-ci.



