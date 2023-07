Ces écouteurs sans fil coûtent environ 20 euros sur Amazon grâce à cette offre

Les écouteurs en question sont les JLab Go Air Pop, qui sont déjà généralement bon marché sans offres.

Les JLab Go Air Pop ont une réduction de 33% sur Amazon

Nous attendons généralement les grandes promotions avec des réductions des principales enseignes vendant des produits technologiques, comme MediaMarkt et Amazon, par exemple; mais il n’est pas toujours nécessaire d’attendre pour trouver une grande quantité d’offres dans ces points de vente. Comme vous le savez bien à ce stade, et en nous concentrant sur le cas d’Amazon, il y a toujours une grande quantité de réductions qui permettent de répondre à de nouveaux besoins, si nous ne les avions pas déjà.

Parmi les produits que nous trouvons toujours avec des réductions alléchantes, nous trouvons souvent des écouteurs, de différents types et de nombreuses marques, qu’elles soient connues ou non. En réalité, dans ce cas, nous vous présentons une marque un peu moins connue dans le domaine des écouteurs sans fil bon marché : JLab. Pour être précis, les écouteurs que nous avons entre les mains sont les JLab Go Air Pop, qui ont maintenant un prix beaucoup plus intéressant et des évaluations sur Amazon qui leur donnent jusqu’à 4,3 étoiles, tandis que 64% de ces évaluations le considèrent comme un produit 5 étoiles.

JLab Go Air Pop

Les écouteurs JLab Go Air Pop sont maintenant à environ 20 euros sur Amazon

Comme vous pouvez le voir, ce ne sont en aucun cas une mauvaise alternative aux écouteurs vendus par d’autres marques, comme Xiaomi, qui propose également ces appareils à un prix assez abordable. Étant donné que leur prix habituel est de 29,99 euros, aussi bien sur Amazon que sur leur site officiel, et qu’ils bénéficient d’une réduction de 33%; les JLab Go Air Pop sont proposés au prix réduit de 19,99 euros sur Amazon, et cela sans mentionner que vous avez la livraison gratuite si vous êtes un utilisateur Amazon Prime. Leur réduction n’est pas quelque chose qui n’a pas de sens, mais ces écouteurs étaient déjà très abordables pour tous les budgets, ce qui indique que maintenant, avec 10 euros de moins que leur prix habituel, ils sont encore plus idéaux pour tous les types d’utilisateurs.

Ces JLab Go Air Pop sont des écouteurs Bluetooth 5.1 qui se connectent automatiquement au dernier appareil apparié dès qu’on les sort de la boîte. Leur taille est idéale pour les emporter dans la poche partout où vous allez, car ils sont petits, ce qui indique également que les utilisateurs avec de petites oreilles ont un produit plus que satisfaisant devant eux. De plus, il est également intéressant de mentionner qu’ils sont accompagnés de coussinets de trois tailles différentes, de haut-parleurs en néodyme de 8 mm et de trois niveaux d’égalisation.

JLab Go Air Pop

Avant de terminer cet article, il convient de souligner que leur autonomie peut atteindre jusqu’à 8 heures de lecture après les avoir chargés et plus de 24 heures supplémentaires si nous disposons de l’étui. Autrement dit, nous pouvons profiter jusqu’à un total de 32 heures de batterie. Nous n’oublions pas non plus de mentionner que le câble de chargement USB est intégré à l’étui, ce qui est assez pratique pour les utilisateurs. Cela dit, il suffit de se rappeler que ces JLab Go Air Pop peuvent être à vous pour 19,99 euros sur Amazon, avec une livraison gratuite.

