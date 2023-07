Effondrement historique du prix de l’iPhone 13 sur Amazon

Amazon baisse le prix de l’iPhone 13 et l’offre à plus de 140 euros de réduction.

Effondrement du prix de l’iPhone 13 sur Amazon

Si vous recherchez un nouvel iPhone et que vous vous demandez quelle est la meilleure option en 2023, l’une des réponses est sans aucun doute l’iPhone 13. Bien qu’il soit sorti en 2021, l’iPhone 13 reste l’une des meilleures options en raison de son écran, de son processeur, de son système de caméra, ainsi que d’autres caractéristiques. Mais aussi en raison de son prix, qui a chuté grâce à une offre d’Amazon qui le propose à 679 euros avec une économie de 140 euros.

Cette offre est possible car il s’agit d’un téléphone reconditionné, ce qui ne devrait pas vous inquiéter car Amazon se charge de les rendre comme neufs pour qu’ils semblent justement neufs. Donc, cela ne devrait poser aucun problème au moment de décider si vous souhaitez profiter de cette offre qui place l’iPhone 13 à 679 euros, son prix officiel étant de 819 euros.

Pourquoi acheter l’iPhone 13 ?

Utiliser l’iPhone 13 est un plaisir. Non seulement pour sa taille compacte, mais aussi pour son écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une résolution de 2 532 x 1 170 pixels 460 ppp, ce qui vous permettra d’avoir une excellente expérience avec lui dans toutes les conditions lumineuses.

Peu importe que ce téléphone soit sorti en 2021, il dispose d’un des processeurs les plus avancés d’Apple, le processeur A15 Bionic, ce qui vous permettra de profiter pleinement de votre iPhone pendant de nombreuses années et de le mettre à jour avec les dernières versions d’iOS, comme iOS 17, afin de pouvoir profiter de toutes ses fonctionnalités.

De plus, son système de caméra est également impressionnant car il est équipé de deux objectifs grand angle et ultra grand angle de 12 MP à l’arrière avec HDR intelligent, Deep Fusion, mode Nuit et bien plus encore. De plus, à l’avant, il dispose également d’un appareil photo de 12 MP avec une fonction spéciale pour les selfies.

D’autres aspects qui rendent cet iPhone 13 spécial sont, par exemple, le Dual SIM, Face ID, une résistance à l’eau IP68 jusqu’à 30 minutes à 6 mètres, MagSafe et Ceramic Shield qui le rendent résistant aux chocs et aux chutes. J’ai eu le plaisir de le tester et je peux confirmer que cela fonctionne.

Bien que ce modèle ait une capacité de stockage de 128 Go, cela est largement suffisant pour la plupart des utilisateurs. Enfin, vous avez plusieurs options de couleur telles que Vert, Blanc étoilé, Minuit, Bleu, Rose et Rouge, chacune avec des offres différentes en fonction de la couleur que vous choisissez.

➡️ Voir l’offre iPhone 13

En résumé, l’iPhone 13 est l’une des meilleures options si vous souhaitez un nouvel iPhone. Son écran, son processeur, sa caméra, sa gamme chromatique, ainsi que d’autres caractéristiques telles que la protection Ceramic Shield ou la charge MagSafe, font de cet iPhone un excellent choix. Encore plus si vous profitez de l’offre d’Amazon avec une réduction de 140 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des offres de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :