iOS 17 dispose d’une fonction pour l’iPhone qui aurait dû être incluse depuis longtemps.

iOS 17 vient avec la possibilité de supprimer automatiquement les codes à double facteur une fois qu’ils ont été utilisés.

La fonction d’iOS 17 qui aurait dû arriver plus tôt sur l’iPhone

La sécurité de nos comptes est très importante. C’est pourquoi il existe l’authentification à double facteur pour rendre les connexions plus sûres. Bien que la meilleure façon de les gérer soit par le biais d’une application comme Google Authenticator, il est beaucoup plus pratique de le faire par SMs et de profiter de la fonction de remplissage automatique d’iOS avec laquelle vous pouvez remplir automatiquement ce code en appuyant sur le haut du clavier.

C’est très pratique, mais en même temps lourd. Pourquoi? Parce que tous les codes à double facteur demandés resteront dans l’application Messages encombrant l’espace. C’est quelque chose que iOS 17 résout, car il les supprimera automatiquement une fois utilisés, à la fois ceux reçus par SMs et ceux reçus par courrier électronique.

Pour éviter que tout code ne soit supprimé accidentellement lorsqu’il peut encore être utilisé, l’iPhone les supprimera instantanément après les avoir insérés avec le remplissage automatique. Cependant, j’ai remarqué que tous mes anciens messages avec des codes 2FA ont été supprimés, il semble donc qu’il y ait également une limite de temps après laquelle votre iPhone supprimera automatiquement les messages plus anciens.

Comment supprimer automatiquement les codes 2FA sur l’iPhone

Bien que cette fonction soit actuellement en version bêta, si vous avez déjà installé la version pour développeurs ou publique, vous pouvez déjà configurer cette nouvelle fonctionnalité en suivant les étapes ci-dessous:

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Défilez dans les sections et accédez à Mots de passe. Authentifiez-vous avec Face ou Touch ID. Accédez aux Options des mots de passe. Activez l’option Supprimer automatiquement.

Comme indiqué dans la description du paramètre lui-même: Supprime immédiatement les codes de vérification des applications Messages et Mail après les avoir remplis automatiquement. Comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, iOS 17 n’a pas de « grandes nouveautés », mais il a des détails comme celui-ci qui améliorent notre quotidien.

iOS 17 a plus de fonctionnalités de ce type comme la possibilité de lire des articles sur Safari ou de transférer nos informations de contact via NameDrop, entre autres. N’oubliez pas que la version finale sortira au cours du mois de septembre, donc vous devrez attendre si vous voulez tester toutes ces fonctionnalités.

