Si ton téléphone Xiaomi ne reconnaît pas la carte SIM, voici ce que tu peux faire pour essayer de régler le problème.

La carte SIM est cette petite chose que vous mettez dans votre téléphone lorsque vous changez de terminal et/ou de société, et vous l’oubliez jusqu’à ce que vous changiez à nouveau de téléphone. Mais, comme tous les éléments qui composent un smartphone, la SIM est sujette à des problèmes et peut ne pas fonctionner correctement. Donc, que faire en cas de panne?

Bien que techniquement ce ne soit pas indispensable au fonctionnement d’un téléphone, sans une SIM insérée, vous ne pouvez pas utiliser WhatsApp, vous n’avez pas d’accès à Internet sauf par WiFi, vous ne pouvez pas passer d’appels ou recevoir de messages SMs. C’est pourquoi, lorsque cela échoue, le téléphone perd une partie de sa fonctionnalité. Donc, avant de recourir aux solutions les plus extrêmes, voyons si nous pouvons le résoudre.

Mode Avion

L’option la plus simple et la première que vous devriez essayer est le mode Avion, conçu pour pouvoir utiliser le téléphone dans des environnements tels que lors d’un vol, en coupant la connectivité pour ne pas perturber les communications en cabine. En le désactivant, le terminal se reconnecte, nous pouvons donc l’appeler un ‘soft-reboot’ de la SIM. Attendez quelques minutes pour qu’il détecte la SIM.







Pour l’activer, faites simplement glisser votre doigt de haut en bas sur le côté droit de l’écran pour ouvrir le menu des fonctions, et recherchez le mode Avion. S’il est résolu, c’est super. S’il continue de dire qu’il ne détecte pas la carte SIM, passez à l’étape suivante :

Redémarrage

Le vieux et classique redémarrage qui ne rate généralement pas, redémarrer un appareil électrique/électronique est toujours le premier conseil que l’on vous donnera. Mais plutôt que de le redémarrer, éteignez-le directement et laissez-le ainsi pendant 10 à 60 secondes. La bonne chose à propos du redémarrage est qu’il charge à nouveau le système d’exploitation et termine tout processus qui était en cours auparavant en provoquant des erreurs.

Ouvrez le tiroir SIM

Si le redémarrage ne fonctionne pas non plus, vérifions s’il s’agit d’un problème physique simple : cherchez la boîte du téléphone et prenez le clip conçu pour ouvrir le tiroir de la SIM. Retirez la SIM, ou mini SIM, micro SIM ou Nano Sim, selon celle que vous avez, et vérifiez qu’elle n’est pas sale, rayée ou même cassée. Nettoyez-la ainsi que le plateau avec un chiffon en microfibre, et passez un coton-tige dans la fente du téléphone exposée pour vérifier s’il y a de la poussière.

Replacez la SIM dans le tiroir, insérez-la et redémarrez le téléphone. Il se peut qu’elle se soit simplement légèrement déplacée, ou qu’il y ait de la saleté sur les contacts.







Cela ne fonctionne-t-il toujours pas ? Essayez un autre smartphone que vous avez chez vous et insérez la SIM dedans. Si cela ne fonctionne pas non plus, vous avez au moins identifié que le problème vient de la carte et non du téléphone, alors il est temps de vous rendre en store ou d’appeler votre opérateur pour demander un remplacement.

Mise à jour

Peut-être que votre SIM ne fonctionne pas parce que votre terminal a une mise à jour système en attente. Donc, allumez le WiFi, connectez-le et vérifiez si le téléphone a des mises à jour en attente. S’il y en a, laissez-le s’actualiser, se redémarrer et voilà.

Paramètres réseau

Le problème ne vient peut-être pas du terminal ni de la SIM, mais de votre opérateur réseau qui a apporté des modifications à sa configuration. Si cela se produit, la mise à jour devrait normalement s’activer automatiquement, mais invoquons-la manuellement au cas où. Pour cela :

Ouvrez les Paramètres sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO Accédez à Connexion et partage Faites défiler jusqu’à trouver Redémarrer le Wi-Fi, les réseaux mobiles et le Bluetooth Entrez et regardez en bas de l’écran. Voyez-vous le bouton qui dit Rétablir les paramètres? Appuyez dessus







Source | Xatakamóvil

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :