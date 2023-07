Cette bande de LED RGB avec caméra changera ta façon de voir le cinéma à la maison.

Aujourd’hui, il y a une succulente réduction, peu importe la taille de votre télévision.

Résultats spectaculaires avec cette bande LED de couleur pour une expérience immersive inimaginable.

Voulez-vous avoir un éclairage coloré sur votre télévision et en avez-vous assez des bandes LED d’une seule couleur ? Êtes-vous de ceux qui ont essayé de mettre en place un système Ambilight maison sur votre télévision ? J’ai la solution, en plus c’est en promotion aujourd’hui. Une bande LED RGB de Govee pour les télévisions de 55 à 65 pouces à 55,99 euros au lieu de 79,99 euros sur Amazon.

Si votre télévision est plus grande, le modèle de 5 mètres pour les télévisions de 75 à 85 pouces bénéficie également d’une bonne réduction. La grande différence de cette bande LED par communiqué aux autres est l’incorporation d’une caméra haute résolution pour obtenir l’éclairage parfait dans chaque scène. Ces bandes fonctionnent avec n’importe quelle télévision, des smart TVs de Xiaomi aux meilleurs modèles OLED ou QLED.

Créez l’éclairage parfait pour chaque scène pour 55,99 euros

Les deux modèles fonctionnent de la même manière. Il s’agit d’un ruban rempli de LEDs capables d’afficher 16 millions de couleurs. La caméra est placée dans la partie supérieure centrale de la télévision, appuyée sur le cadre et pointée vers l’écran. Elle seule détecte différentes zones du panneau pour transmettre la couleur exacte à chaque LED pour qu’elle s’allume.

Ce ruban LED RGB dispose d’une double technologie sans fil. Tout d’abord, il dispose du Bluetooth pour pouvoir contrôler et personnaliser les lumières depuis l’application Govee appelée Tener. Ensuite, il dispose également du WiFi compatible avec les réseaux 2,4 GHz, avec lequel nous pourrons ajouter le ruban LED aux applications Google Home et Amazon Alexa. et ainsi contrôler l’allumage, l’extinction et les couleurs à l’aide de notre voix depuis des appareils Google Nest et Echo, respectivement.

Le ruban LED s’installe très facilement. Il a un adhésif puissant qui se colle à l’arrière de la télévision. Si vous le placez le plus près possible du bord, l’effet est intensifié. Il est livré avec un adaptateur intégrant un petit processeur qui fait la « magie ». Tout cela est connecté à l’électricité et peut consommer jusqu’à 24W de puissance maximum.

Depuis l’application, vous pouvez choisir parmi plus de 99 modes de scène et deux modes vidéo pour une expérience beaucoup plus immersive et adaptée à chaque type de contenu. Vous pouvez également choisir une seule couleur fixe ou plusieurs par zones selon votre goût.

Le ruban est divisé en plusieurs parties qui se connectent facilement les unes aux autres. Dans le cas du modèle pour les télévisions de 55 à 65 pouces, il y a deux bandes de 0,7 m et deux bandes de 1,2 m de longueur. Pour le modèle plus grand, nous avons deux bandes de 0,9 m et deux bandes de 1,6 m. Il est important de noter que cette caméra et ce ruban LED ne peuvent pas être utilisés avec des écrans de projection.

➡️ Voir l’offre Tira LED RGB Govee 3,8 m (55-65″)

➡️ Voir l’offre Tira LED RGB Govee 5 m (75-85″)

Ceci est l’un des rubans LED RGB les plus performants car sa caméra est d’une qualité authentique. Il dispose d’un processeur d’image qui détecte avec précision les couleurs à chaque instant, quelle que soit la présence ou non d’un éclairage extérieur.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l'utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission.

