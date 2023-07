L’Apple Watch Ultra 2 sera plus léger que la première génération.

Une nouvelle rumeur assure que l’Apple Watch Ultra 2023 sera beaucoup plus légère grâce à l’impression 3D de certains de ses composants.

L’Apple Watch Ultra 2 sera beaucoup plus légère

Bien que l’Apple Watch Ultra dispose d’un boîtier en titane de 49 mm et qu’elle ne soit pas trop lourde comparée aux autres modèles, il semble que la société à la pomme croquée explore des moyens de résoudre ce problème et il semble que la deuxième génération de l’Apple Watch Ultra sera beaucoup plus légère.

Comme le souligne le réseau social chinois Weibo, Apple vise à rendre la deuxième génération de l’Apple Watch Ultra, que nous devrions normalement voir en septembre, plus légère que la première génération, même si le titane a donné de bons résultats.

Apple vise à résoudre le problème de l’Apple Watch Ultra

Quoique cela puisse ne pas paraître une information très fiable, il est certain que ça l’est. Pas l’information en elle-même, mais la source qui l’a révélée. Cette source a un bon historique de fuites précises derrière elle, comme le lancement de l’iPhone 14 en couleur jaune, par exemple. Actuellement, elle revient à la charge en affirmant qu’Apple souhaite réduire le poids de l’Apple Watch Ultra de 2023.

Bien que le titane soit un matériau très résistant et moins lourd que l’acier, il est évident que la différence se fait sentir par communiqué aux modèles en aluminium. Pour être plus précis, l’Apple Watch Ultra actuelle pèse 61 grammes, soit le double de l’Apple Watch Series 8 en aluminium dans sa version de 41 mm.

Cependant, même en affirmant que la deuxième génération de l’Apple Watch Ultra sera moins lourde, il ne fournit aucune donnée pour que nous puissions connaître la différence par communiqué à la première génération. Seulement qu’il serait possible grâce à l’impression 3D de certains de ses composants.

D’autres rumeurs sur l’Apple Watch Ultra affirment que nous le verrons dans une taille réduite ou même dans plus de couleurs. Il est bon qu’Apple veuille rendre cette montre plus accessible, et les solutions pourraient être de réduire son prix, de proposer plus de tailles, d’offrir plus de couleurs ou de réduire son poids pour la rendre plus légère.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :