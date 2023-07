Ce sont les meilleurs écouteurs Samsung et ils sont en chute de 100 euros : audio Hi-Fi, annulation et 29 heures d’utilisation.

Traduction en français de l’article tout en conservant les balises HTML dans leur intégralité:

Ces Samsung Galaxy Buds atteignent leur prix le plus bas grâce à cette énorme réduction de 100 euros. Sans aucun doute, c’est un achat spectaculaire à tous les niveaux.

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro en baisse de prix ont un design exquis, sont très confortables // Image : .

La gamme d’écouteurs sans fil de Samsung est sans aucun doute menée par les Samsung Galaxy Buds 2 Pro. On le remarque grâce à leur design magnifique et confortable, à leur qualité de son haute résolution, à leur excellente réduction du bruit et à leur autonomie de jusqu’à 29 heures. Si vous devez renouveler vos écouteurs et que vous recherchez une grande qualité, vous êtes chanceux, car ces Galaxy Buds 2 Pro sont en baisse à 140 euros sur Amazon.

Nous avons vérifié le prix de ces écouteurs dans d’autres stores pour confirmer qu’ils ne sont nulle part ailleurs aussi bon marché qu’Amazon. Chez PcComponentes, ils baissent à 173 euros, chez MediaMarkt à 179 euros et, pendant ce temps, dans le store officiel de Samsung, ils restent au prix de vente recommandé de 239,89 euros. Comme vous pouvez le constater, aucun de ces stores n’égale les 100 euros de réduction proposés par Amazon en ce moment.

Gardez à l’esprit que si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer en plus pour la livraison des Samsung Galaxy Buds 2 Pro. De plus, la livraison est très rapide, elle ne prend que quelques heures. En plus d’un prix incroyable, ces écouteurs sans fil sont parfaits pour écouter de la musique et des podcasts, pour regarder un film ou pour jouer. Voyons pourquoi.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Obtenez les Samsung Galaxy Buds 2 Pro avec une réduction de 100 euros

Le point clé de ces Samsung Galaxy Buds 2 Pro est la qualité sonore, ils ont un son vraiment excellent . Ils offrent un audio clair et plein de détails, avec un traitement correct des différentes fréquences et un bon niveau de volume maximum. Grâce à cette qualité sonore, les écouteurs sont parfaits pour profiter au maximum de vos chansons préférées, pour regarder une série, pour jouer ou pour écouter des messages vocaux sur WhatsApp.

Tant que vous portez les Galaxy Buds 2 Pro, le bruit extérieur ne vous dérangera pas du tout. En effet, ils disposent d’un système de réduction active du bruit qui fonctionne parfaitement pour atténuer les bruits tels que ceux des voitures, des transports publics, des travaux et des gens qui parlent à côté de vous à la bibliothèque. En réalité, il s’agit de l’un des meilleurs écouteurs sans fil avec réduction du bruit.

Lorsque vous souhaitez entendre les sons extérieurs, il vous suffit de activer le mode ambiant. De cette manière, les sons seront amplifiés et vous pourrez avoir une conversation sans enlever les écouteurs. Vous pouvez activer toutes ces fonctions via l’application Galaxy Wearable ou via les commandes tactiles situées sur la partie extérieure de chaque écouteur.

En ce qui concerne la connectivité, les Galaxy Buds 2 Pro sont équipés de la Bluetooth 5.3 pour se connecter facilement à votre téléphone portable, votre tablette, votre ordinateur ou votre téléviseur intelligent. Si vous vous inquiétez de la compatibilité avec les téléphones portables, sachez qu’ils peuvent être utilisés avec des appareils sous Android 8.0 ou supérieur, ainsi qu’avec iPhone.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Il est également important de mentionner que ces écouteurs sans fil Samsung ont une autonomie étendue. Lorsque vous utilisez la réduction du bruit, elle atteint 5 heures d’affilée et 18 heures avec l’étui de charge. Si vous renoncez à la réduction du bruit, l’autonomie augmentera jusqu’à 8 heures avec une seule charge et jusqu’à 29 heures avec l’aide de l’étui de charge.

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro font partie des meilleurs écouteurs sans fil que vous pouvez acheter. De plus, vous pourrez profiter de fonctionnalités plus avancées si vous les utilisez avec un téléphone portable Samsung, par exemple, l’audio 360. En résumé, c’est un achat exceptionnel maintenant qu’ils sont en réduction de 100 euros, ils peuvent être à vous pour seulement 140 euros sur Amazon dans le joli modèle violet.

