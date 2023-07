Arrive Android Auto 10.1 bêta pour nos téléphones Xiaomi et oui, il y a de bonnes nouvelles : voici toutes ses nouveautés et erreurs corrigées

Il n’y a pas encore une semaine depuis que Google a officiellement publié la version stable d’Android Auto 10.0 pour tous les utilisateurs, et nous avons déjà la première version bêta d’Android Auto 10.1, une version qui apporte des nouveautés et des corrections d’erreurs que beaucoup attendaient.

Comme d’habitude, si vous voulez l’essayer sur votre téléphone Xiaomi, vous pouvez le faire soit en étant inscrit au programme bêta d’Android Auto ou en téléchargeant son fichier APK depuis APKMirror et en installant cette nouvelle version comme n’importe quelle autre application externe à Google Play.

Au revoir à certaines erreurs et bonjour à une nouveauté intéressante dans Google Maps

Certains utilisateurs ont signalé quelques problèmes dans les versions précédentes, et il semble que Google les ait finalement écoutés et corrigés. Par exemple, l’un de ces problèmes était que Google Maps restait ouvert une fois que nous quittions Android Auto, mais cela ne se produira plus. Actuellement, une fois que nous déconnectons notre téléphone de la voiture, l’itinéraire sera annulé et nous ne verrons aucune notification sur le terminal.

Par ailleurs, Google a également résolu l’élément « impossibilité d’envoyer des messages Telegram » que nous voyions dans la liste des erreurs d’Android Auto des versions précédentes et que nous cesserons enfin d’expérimenter dans le système, ce qui est toujours utile.

Enfin, nous devons également vous parler d’une nouveauté qui a été introduite et qui nous semble particulièrement intéressante. Cela concerne l’application Google Maps, et c’est une nouvelle notification qui nous avertit si nous évitons les péages, les autoroutes ou les ferries sur l’itinéraire, nous pouvons cliquer dessus et modifier les options de l’itinéraire en un simple clic.

Comme vous pouvez le voir, malgré le fait qu’il s’agisse d’une version bêta, nous avons de nombreuses nouveautés par communiqué aux versions précédentes où nous ne voyions aucune modification. Actuellement, il ne reste plus qu’à attendre la version stable qui sera publiée dans quelques jours, bien que vous puissiez toujours installer la version bêta sur votre appareil pour tester tout ce que nous vous avons dit de nouveau.

Source : Xataka Android

