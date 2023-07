Plus de problèmes pour Elon : Microsoft et Meta possèdent déjà des marques déposées avec le nouveau nom de Twitter

Meta, Microsoft et 898 autres fabricants ont des brevets enregistrés avec la lettre X pour toutes sortes d’utilisations. De l’extérieur, il semble que Musk va avoir des problèmes juridiques sous peu.

Elon Musk est obsédé par la lettre X depuis longtemps.

Twitter n’existe plus depuis hier. C’est un fait : l’oiseau bleu a disparu pour toujours, laissant place à un nouveau nom et un nouveau logo pour le réseau social. Pour de nombreux utilisateurs, Musk détruit le produit qu’il a acheté, essayant de le transformer en quelque chose qui n’est pas très clair et apportant des changements que presque personne ne comprend vraiment. Le magnat propriétaire de Tesla et SpaceX se couvre de gloire ces temps-ci.

Et les ennuis de Elon ne cessent de s’accumuler. Si Instagram attaquait récemment avec Threads, il s’avère maintenant que Meta, Microsoft et bien d’autres ont enregistré la nouvelle marque de Twitter d’une manière ou d’une autre, selon l’agence Reuters. Et l’utilisation de la lettre X pour son nouveau jouet par le milliardaire pourrait lui causer de très gros problèmes.

« Twitter sera poursuivi pour cela »

Conformément aux déclarations de l’avocat spécialiste de la propriété intellectuelle Josh Gerben au média, « il y a 100% de chances que Twitter soit poursuivi par quelqu’un ». Il existe près de 900 marques enregistrées qui couvrent la lettre X dans un large éventail d’industries, il semble donc presque certain qu’il y aura des conséquences légales.

La lettre X est quelque chose de très spécial pour Elon Musk, il suffit de regarder SpaceX pour comprendre que c’est quelque chose d’obsessionnel pour le magnat. Il est obsédé par l’idée de donner ce nom à son produit phare depuis 1999, lorsque le domaine X.com est apparu pour la première fois sur le marché, comme une sorte de service de banque en ligne qui, plus tard, s’étendrait pour inclure pratiquement tout. À l’époque, tout le monde a essayé de le convaincre de ne pas donner ce nom à l’entreprise en raison des connotations qu’il pouvait avoir avec l’industrie pornographique, mais cela ne dérangeait pas Musk.

L’entreprise et son domaine ont disparu lorsqu’ils se sont associés à PayPal et ont été rachetés par eBay. En 2017, Musk a récupéré X.com en annonçant sur Twitter qu’il n’avait aucun projet pour le domaine, mais qu’il avait une grande valeur sentimentale pour lui. Et nous en arrivons ainsi au point actuel, où le milliardaire veut faire de l’ancien Twitter le méga-conteneur dont il rêvait en 1999.

Thanks PayPal for allowing me to buy back https://t.co/bOUOejO16Y! No plans right now, but it has great sentimental value to me. — Elon Musk (@elonmusk) Juillet 11, 2017

En réalité, dans un exercice de préfiguration assez important, un utilisateur a répondu à Musk qu’il pourrait utiliser le domaine pour accueillir toutes ses entreprises, et Musk a répondu que c’était une bonne idée :

That’s probably the best use — Elon Musk (@elonmusk) Juillet 11, 2017

Mais comme nous l’avons dit, d’autres concurrents de Musk ont déjà des droits commerciaux sur la lettre. Par exemple, Microsoft a enregistré la lettre X comme faisant partie de son système de communication Xbox. Meta a la lettre X enregistrée depuis 2019 pour les domaines du logiciel et des réseaux sociaux, et il en va de même pour beaucoup d’autres.

Le média affirme que Microsoft et Meta sont les demandeurs les moins plausibles, mais cela n’indique pas qu’il n’y en a pas d’autres qui voudront une compensation. Mark Zuckerberg, que nous attendons de voir affronter Musk dans un combat de MMA que beaucoup seraient prêts à payer pour voir, a déjà dû faire face à des problèmes juridiques avec différentes entreprises lorsque Facebook a changé de nom pour devenir Meta.

Nous entendrons probablement des voix discordantes qui s’élèvent contre Musk pour violation de marques déposées dans les prochains jours. En matière de droit commercial et d’auteur, presque tout peut être enregistré ; il n’est pas rare de voir, par exemple, dans des contrats de cession de droits d’images des clauses qui parlent de « l’avenir en permanence » et de « tous les formats connus et à venir ». Nous resterons attentifs aux nouvelles à venir.



